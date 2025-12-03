Руководство «Реала» продолжает доверять главному тренеру команды Хаби Алонсо, несмотря на то, что «сливочные» после удачного старта уступили «Барселоне» первое место в таблице Ла Лиги.
Мадридцы не установили конкретное количество матчей, которые определят судьбу Алонсо. Руководство клуба понимает, что команда по-прежнему сильна и лишь травмы игроков подорвали ее стабильность.
Источник сообщает, что матч против «Атлетика» в 15-м туре Ла Лиги рассматривается как возможность улучшить ситуацию, но не будет решающим для специалиста.
И дело совсем не в том, кем усилить. Более того, чем больше сильных авторитетных игроков будет в Мадриде- тем меньше шансов у Алонсо справиться со всей этой бандой... Или надо быть таким Монстром как Анчи- Aвторитетным и Мудрым тренером. Алонсо, как теперь понятно- с раздевалкой не на ТЫ...
Похоже, руководство боится принимать жёсткие решения и надеется, что проблемы рассосутся сами собой. Но в футболе так не бывает. Если Алонсо не может вернуть «Реал» на прежний уровень, пора перестать закрывать на это глаза.
