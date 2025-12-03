Top.Mail.Ru
«Реал» не собирается увольнять Хаби Алонсо на данном этапе сезона

03 декабря 2025, 16:29

Руководство «Реала» продолжает доверять главному тренеру команды Хаби Алонсо, несмотря на то, что «сливочные» после удачного старта уступили «Барселоне» первое место в таблице Ла Лиги.

Мадридцы не установили конкретное количество матчей, которые определят судьбу Алонсо. Руководство клуба понимает, что команда по-прежнему сильна и лишь травмы игроков подорвали ее стабильность.

Источник сообщает, что матч против «Атлетика» в 15-м туре Ла Лиги рассматривается как возможность улучшить ситуацию, но не будет решающим для специалиста.

ABir
ABir
03 декабря в 22:54
Верное решение руководства клуба не идти на поводу у футболистов и занять позицию тренера.
Alex_67
Alex_67
03 декабря в 21:39
Когда рулят игроки, это очень плохо...
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 21:01
Ещё рано, а потом будет поздно...
Capral
Capral
03 декабря в 20:57
Прежде чем браться за такой Клуб как Реал, надо трезво оценивать свои возможности, но не как в прошлом игрока- общего любимца, а как тренера, готового или нет, работать с таким дорогим и элитным "материалом". В этом деле очень важно не переоценить свои возможности, а главное, знать- на что способен ты и твоя команда... А Алонсо пришел в Реал, исключительно как игрок, которого помнят и любят, как тех же Рауля или Зидана.
y-ago
y-ago
03 декабря в 20:56, ред.
Спокойно Ипполит. спокойно...(это я саму себе)....Честно говоря, решение руководства «Реала» продолжать держаться за Алонсо - есть слабость власти и нежелание признавать очевидное. Команда проваливает матчи, а объяснение всех проблем «травмами» звучит просто курам на смех. Пусть старт был удачным, но настоящий тренер должен уметь выводить коллектив из трудных ситуаций. Если матч против «Атлетика» даже не рассматривается как решающий, то возникает вопрос: а что вообще должно случиться, чтобы клуб потребовал от тренера реальных результатов?
Похоже, руководство боится принимать жёсткие решения и надеется, что проблемы рассосутся сами собой. Но в футболе так не бывает. Если Алонсо не может вернуть «Реал» на прежний уровень, пора перестать закрывать на это глаза.
Drosmo
Drosmo
03 декабря в 20:52
Можно сколько угодно говорить о плохом, неопытном Алонсо, но когда команда банально не выполняет установки тренера, и что ещё хуже ставит его авторитет под сомнение, - это в любом случае приведёт к проблемам в команде, и соответственно отразится на результатах. Когда команда бегает жаловаться на тренера при малейших трудностях, когда игроки публично позволяют себе открытое неуважение к тренеру, - это уже не команда, а сборище отдельных зазнавшихся игроков, которые личные амбиции ставят выше клуба и команды.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
03 декабря в 20:28, ред.
И Вам добра!!!
Фанаты, прежде всего помнят Алонсо как игрока, поэтому и поддерживают его исключительно в этом качестве. Говорить о том, что игроки сливают тренера? Нет, не думаю, не вижу смысла. Дело в другом: возможна ситуация, как у Карпина в Динамо, когда футболисты команды не понимали тренерской идеи Карпина, как возможно, сейчас, футболисты Реала не очень понимают что от них хотят...
Я считал и считаю, что увольнениe Карла Великого- глупейшая и омерзительная ошибка маразматика Переса!!!!!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 20:22
Джек, пока еще рано делать выводы, мало времени прошло, Дело в другом: как только стало известно, что готовится увольнение Анчи и назначение Алонсо, я первым делом задал вопрос- в какой манере будет работать Алонсо в Реале? Реал не Байер- с набором средних игроков, которых как игроков Балтики можно загонять до ума помрачения... В Мадриде солидные футболисты, и так бегать и прессинговать как это было у Алонсо в Байере, скорей всего не получится. Вот, Вини уже один из них, который не желает пахать как нигер на плантациях... А я уверен- взбунтуются и другие. К таким солидным футболистам и подход нужен педагогический, и стратегия футбольная должна быть идеально выбранной. Пока, нет- ни того, ни другого...
shlomo
shlomo ответ Capral (раскрыть)
03 декабря в 20:16
Добра, Вам!

Фанаты Реала поддержали Хаби Алонсо. Они подозревают, что игроки специально сливают очки в чемпионате .... Три ничьих подряд – уже тревожная закономерность. Все знают, что отвечать придется тренеру....
Capral
Capral
03 декабря в 20:14
Уважаемый Модератор.
Скажите пожалуйста, не первый раз приходится видеть, как комментарий попадает в лучшие, но в лучших его нет, но есть Ваш аватар. Как же это понимать и что это означает?

Спасибо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 19:52, ред.
"Не по Сеньке шапка" оказалась....
3 года работы главным тренером во взрослом футболе всё же маловато чтоб с успехом восседать на верхушке мировой тренерской пирамиды....
Vil228822
Vil228822
03 декабря в 19:42
Значит скоро уволят )) Зидан . ,устал без дела )) Алонсо нужно еще набираться опыта ))))
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
03 декабря в 19:41
Рауля Гонсалеса в студию 😃
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 19:37
работая с лучшими игроками – тренер становится лучше.
именно это стало залогом успеха Анчелотти, Моуриньо, Гвардиолы. Клоппа и др.
сейчас время Хави Алонсо на всех стадиях его развития, как топового тренера.
до Хави Алонсо игроки Байер были малоизвестны.
а когда его команда шла к первому чемпионству в Бундеслиге, футболисты Байера стали известны всему миру.
все топ-клубы хотели Гримальдо, Та, Вирца, Фримпонга и др.
да. не получился исторический требл, проиграли Гасперинии в Лиге Европы.
но разорвали порочный круг неудач, завоеваны первые трофеи.
чемпион Германии и обладатель Кубка Германии.
на это случилось на второй год работы Хави Алонсо.
а принял он команду которая занимала 17 место в Бундеслиге.
c2g3j7dqs939
c2g3j7dqs939
03 декабря в 19:06
Рано ещё думать про увольнение, ещё мало времени прошло
Capral
Capral
03 декабря в 19:05
    Capral
    Capral
    03 декабря в 18:54
    Конечно Компани несерьезный, он- физрук, но способный. После катастрофического тренерского поражения в Лондоне, он показал себя неспособным читать соперника- это факт, поэтому он физрук. А вот, то, что он способный ,это то, что поднял Баварию из руин после Тухеля, и кстати недавно, сам Хeнесс это отмечал!!!
    А ты, с Алонсо и с его статой- будешь носиться еще 10 лет, потому что ничего другого не было и нет...
    jRest
    jRest
    03 декабря в 18:51
    Алонсо нужно дать два года, а потом делать выводы. Быстро только кошки родятся, а построить коллектив, претендующий на самые высокие цели - невероятно сложно. Год на притирку и закупку новых игроков "под себя", второй год на выстраивание связей - и вот потом уже спрос по полной программе.

    А увольнять сразу после первых неудач, тем более, зная, что тренер толковый и умеющий создавать команды высшего уровня, дело такое себе. Да и с доверием как-то лучше работается, чем под дулом пистолета болельщиков, прессы и руководства.
    Capral
    Capral
    03 декабря в 18:49, ред.
      Capral
      Capral ответ shlomo (раскрыть)
      03 декабря в 18:29, ред.
      В том то и дело, что не шпана возмущается, а авторитетные футболисты. На шпану можно и забить, или Пересу, старому м......у пожаловаться. А вот с авторитетами сложнее... Понятное дело, что никто пока его не уволит. Пересу будет стыдно в глаза людям смотреть: сначала избавился от футбольного Гения, а затащил кого попало. Да и дело не в увольнении, сейчас или потом. С самого начала было видно, еще по работе в Леверкузене, что Алонсо- несерьёзный тренер, мальчишка, без тренерского фундамента и необходимых знаний, что и показали матчи в Ливерпуле, против Гаспера и в ЛЧ против физрука Компани...
      И дело совсем не в том, кем усилить. Более того, чем больше сильных авторитетных игроков будет в Мадриде- тем меньше шансов у Алонсо справиться со всей этой бандой... Или надо быть таким Монстром как Анчи- Aвторитетным и Мудрым тренером. Алонсо, как теперь понятно- с раздевалкой не на ТЫ...
      112910415
      112910415
      03 декабря в 17:58
      об увольнении и речи быть не может ... чего вдруг ?
      Eugene Natsmith
      Eugene Natsmith
      03 декабря в 17:57
      В конце сезона точно попросят с вещами на выход. Результат то будет не такой как ожидали ...особых успехов пока не очень видно.
      Alex_67
      Alex_67
      03 декабря в 17:37
      Алонсо сейчас не позавидуешь, тяжело ему...
      shur
      shur
      03 декабря в 17:28
      ...нам бы снежку под Новый Год, Дедушка Перес, тьфу ты Дед Мороз!!! А снять всегда успеется!!!
      sv_1969
      sv_1969
      03 декабря в 17:23
      Ключевое в этом посту на данном этапе сезона !
      А вот в какие рамки это укладывается никто не знает и не знает думаю даже сам Перес! И вот это плохо и будет нервировать как и Алонсо так и игроков!
      shlomo
      shlomo
      03 декабря в 16:50
      Может Алонсо рано пошёл на верхушку тренерской пирамиды...в Реал Мадрид ???
      Надо было опытом и авторитетом обрасти.... Тогда бы и шпана в раздевалке , сходящая с ума от денег и популярности ,его слушалась бы...

      Типичная ситуация в FM:
      Группа игроков: "Тренер, мы обеспокоены, что "фамилия" не получает достаточно игрового времени.
      Тренер: "Он должен доказать, что достоин. Если бы я ставил его в основу, это бы означало, что кто-то из вас получал бы меньше игрового времени."
      Группа игроков: "мы недовольны тем, как сложился этот разговор и сомневаемся, что вы подходите на роль тренера этой команды".

      Всегда казалось в такие моменты, что как вообще могут игроки позволять говорить такие вещи в жизни, и это как то нереалистично, ведь авторитет тренера должен быть непререкаем. И всё, что касается выбора тактики и игроков - забота исключительно тренера, а футболисты пусть делают свою работу.
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      03 декабря в 16:47
      руководство решило поддержать Алонсо перед его последним матчем )
      VeniaminS
      VeniaminS
      03 декабря в 16:44
      Надо дать доиграть - это точно !
      Rupertt
      Rupertt
      03 декабря в 16:38
      Руководство «Реала» правильно делает, что доверяет Хаби Алонсо. Команда реально сильная, просто травмы выбили из ритма — такое бывает. Начало сезона показало, что потенциал огромный.

      Матч с «Атлетиком» важный, да, но никакой «решающей казни» для Алонсо не будет. Ему верят, понимают, что проект строится не за один месяц. Пусть ребята после паузы соберутся, восстановятся — и всё снова пойдёт как надо.
      Варвар7
      Варвар7
      03 декабря в 16:38
      Борьба за чемпионство в самом разгаре - к чему все эти разговоры?
