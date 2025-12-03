«Реал» не собирается увольнять Хаби Алонсо на данном этапе сезона

1764768561

03 декабря 2025, 16:29

Руководство «Реала» продолжает доверять главному тренеру команды , несмотря на то, что «сливочные» после удачного старта уступили «Барселоне» первое место в таблице Ла Лиги.

Мадридцы не установили конкретное количество матчей, которые определят судьбу Алонсо. Руководство клуба понимает, что команда по-прежнему сильна и лишь травмы игроков подорвали ее стабильность.

Источник сообщает, что матч против «Атлетика» в 15-м туре Ла Лиги рассматривается как возможность улучшить ситуацию, но не будет решающим для специалиста.