Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖенский футболРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболистка Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак»

09 декабря 2025, 15:10

Лучший бомбардир в истории женского футбольного клуба «Зенит» Габриэла Гживиньска продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение футболистки со «Спартаком» рассчитано до 2028 года.

Гживиньске 29 лет, она выступала за «Зенит» с 2021 года. Вместе с петербургской командой футболистка трижды выиграла чемпионат России и дважды — суперкубок страны. Полузащитник провела за «Зенит» 134 матча во всех турнирах, забив 45 голов и отдав 12 результативных передач.

Ранее Гживиньска играла за польские «Медик», «Гурник», «Унию», является воспитанником «Ванды». С 2013 по 2022 год выступала за сборную Польши. Является чемпионкой Европы среди игроков до 17 лет.

В прошлом сезоне женский футбольный клуб «Спартак» впервые стал чемпионом России. «Зенит» завершил чемпионат на третьем месте.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболистка Буткевич рассказала, что навсегда запомнит матчи с КНДР
30 ноября
Женская сборная России уступила команде КНДР в товарищеском матче
27 ноября
Красножан назвал женскую сборную КНДР одним из топовых соперников
21 ноября
Ковтун назвал отличия игры в футбол у женщин и мужчин
03 ноября
Малышев считает, что женский футбольный «Спартак» стал суперклубом
02 ноября
В Германии хотят потратить 100 млн евро на развитие женского футбола
31 октября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ costard (раскрыть)
12 декабря в 09:44
...Эллегория,Бро!
costard
costard ответ shur (раскрыть)
12 декабря в 03:51
Так Соболь в Зените.
112910415
112910415
10 декабря в 07:17
рыба ищет где лучше )
Estiva
Estiva
09 декабря в 23:26
А зачем это здесь?
всё продинамил
всё продинамил
09 декабря в 21:51
Девушки — они такие... Непостоянные...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
09 декабря в 19:41
...а выигрывает Краснодар!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
09 декабря в 18:29
Не сложно догадаться, потому как она футболистка
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
09 декабря в 18:18
Б*ть , во маразм... Ладно ещё можно поверить, что мужиков у нас, которые мяч пинают, не осталось, но чтоб не найти для этого русского бабья, которые по своей Судьбе и лошадь и бык и мужик... , это ващщщще...
shlomo
shlomo
09 декабря в 17:46
Поменяла одну "столицу" на другую ... наверное знает что делает...
Beekeeper
Beekeeper
09 декабря в 17:00
как эта новость относится к футболу?
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 16:42
Вот и Габриэлу в Москву потянуло...)))
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
09 декабря в 16:38
...ещё не наиграла на соболя то ....!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
09 декабря в 16:28
И Соболя впридачу
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 16:16
Надо же, полячка за нас играет
4s4t49zqu5rs
4s4t49zqu5rs
09 декабря в 15:40
На Родине ей похоже нормальных денег не заработать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 