Футболистка Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак»

1765282241

09 декабря 2025, 15:10

Лучший бомбардир в истории женского футбольного клуба «Зенит» Габриэла Гживиньска продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение футболистки со «Спартаком» рассчитано до 2028 года.

Гживиньске 29 лет, она выступала за «Зенит» с 2021 года. Вместе с петербургской командой футболистка трижды выиграла чемпионат России и дважды — суперкубок страны. Полузащитник провела за «Зенит» 134 матча во всех турнирах, забив 45 голов и отдав 12 результативных передач.

Ранее Гживиньска играла за польские «Медик», «Гурник», «Унию», является воспитанником «Ванды». С 2013 по 2022 год выступала за сборную Польши. Является чемпионкой Европы среди игроков до 17 лет.

В прошлом сезоне женский футбольный клуб «Спартак» впервые стал чемпионом России. «Зенит» завершил чемпионат на третьем месте.