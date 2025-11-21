Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖенский футбол

Красножан назвал женскую сборную КНДР одним из топовых соперников

сегодня, 14:26

Женская сборная КНДР по футболу является организованной и дисциплинированной командой. Такое мнение высказал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан, комментарий которого приводит прессслужба Российского футбольного союза.

«КНДР — один из топовых соперников, входящих в десятку лучших сборных мира, — сказал он. — Команда со своим стилем, обучена, организована и дисциплинирована, с полнейшей самоотдачей, эффективно проводит как быстрые, так и позиционные атаки. Стабильный состав, полностью состоящий из молодых игроков. Поединки с соперниками такого уровня являются важным тестом и способствуют развитию наших игроков и команды».

Женская сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря. В рамках сбора россиянки 27 и 30 ноября сыграют со сборной КНДР. Оба матча пройдут на стадионе Kimilsung Stadium и начнутся в 10:00 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ковтун назвал отличия игры в футбол у женщин и мужчин
03 ноября
Малышев считает, что женский футбольный «Спартак» стал суперклубом
02 ноября
В Германии хотят потратить 100 млн евро на развитие женского футбола
31 октября
Капитан женской сборной России Олексюк оценила матчи с македонками
28 октября
Женская сборная России обыграла команду Северной Македонии
27 октября
Российские футболистки победили команду Северной Македонии
24 октября
 
Все комментарии
aun7nb47xw6u
aun7nb47xw6u
сегодня в 17:02
Там девки работоспособные, значить правда
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:25
Давненько о нём ничего интересного не слышал.. А Красножан, оказывается, женскую сборную России 🇷🇺 по футболу возглавляет. Правда я не интересуюсь женским футболом вообще, но приятно узнать, что хороший тренер при деле и приносит пользу. Теперь если будет какой-то турнир, посмотрю и женщин.
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 15:10
Он не стал уточнять, в десятку с какого конца...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 