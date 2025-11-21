Красножан назвал женскую сборную КНДР одним из топовых соперников

1763724364

сегодня, 14:26

Женская сборная КНДР по футболу является организованной и дисциплинированной командой. Такое мнение высказал главный тренер женской сборной России , комментарий которого приводит прессслужба Российского футбольного союза.

« КНДР — один из топовых соперников, входящих в десятку лучших сборных мира, — сказал он. — Команда со своим стилем, обучена, организована и дисциплинирована, с полнейшей самоотдачей, эффективно проводит как быстрые, так и позиционные атаки. Стабильный состав, полностью состоящий из молодых игроков. Поединки с соперниками такого уровня являются важным тестом и способствуют развитию наших игроков и команды».