Фюллькруг стал игроком «Милана»

02 января 2026, 16:44

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг продолжит карьеру в «Милане». Игрок арендован у «Вест Хэма» до конца текущего сезона.

32-летний форвард в первой части сезона провел за английскую команду 9 матчей, в которых не забил ни одного гола.

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:52
Будет на замены выходить.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:14
Милан ничем не рискует. деньги и запасная лавка есть, если Что))
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:13
Итальянский футбол отличается от британского, может и заиграть в Серии А.
galem72
galem72
вчера в 10:28
"...форвард в первой части сезона провел за ВХЮ 9 матчей, в которых не забил ни одного гола..."

Более того, у него в прошлом сезоне за 20 выходов на траву всего 3+2 очка с ЦФ. Кошмарная статистика для центрального нападающего. Очевидно, что силовая АПЛ совершенно не походит для Никласа.
Может, в СериАле у немца получится забивать. По крайней мере Милан ничем не рискует, подписав себе в состав игрока через аренду.
Alex_67
Alex_67 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 03:19
За час до игры его не было в старте.. Не такие игроки нужны Милану, которые известны только специалистам и стоят слишком дорого.
Groboyd
Groboyd ответ 8gwttwtnpzns (раскрыть)
02 января в 23:48
Дешёвый вариант ЦФ на полгода. Сейчас у Милана ни одного нет центрального напа.
Groboyd
Groboyd ответ Alex_67 (раскрыть)
02 января в 23:47
А по факту один есть в составе.
8gwttwtnpzns
8gwttwtnpzns
02 января в 22:49
Странное решение, непонятно чем он может помочь Милану
DXTK
DXTK
02 января в 21:59
Вест Хэм едет в чемпионшип и потихоньку игроки кто куда бежит.....и правильно делают.

Лопетеги, Поттер а теперь Санту...... сделали все чтобы клуб отправить на самое дно, конечно отдельно нужно благодарить тупиц из руководство которые отправили Мойеса в отставку...........как и говорил поменяли стабильность и участие в европе на упорную борьбу за выживание.....спс всем кто этого так хотел....... а я предупреждал что так и будет. Но истинного поклонника ВХ никто не слушает..........

PS Ну кто тут говорил что Санту гений????? и зря его уволили из Ноттингем Фореста.....точно также как в свое время его уволили из Тоттенхэма........
Alex_67
Alex_67 ответ Zhgoon (раскрыть)
02 января в 21:15
А чем немец усилит Милан? Кстати, днём смотрел состав на матч с Кальяри — итальянцев там не было совсем....
Zhgoon
Zhgoon ответ Alex_67 (раскрыть)
02 января в 20:48
Какие ветераны в «Милане»? Кроме Модрича и запасного вратаря игроков старше 30 в составе нет.
drug01
drug01
02 января в 20:24
Неужели такой возрастной игрок поможет Милану!Ведь у него большие задачи....пожелаем,что он своей игрой докажет мой оптимизм!!!
lazzioll
lazzioll
02 января в 20:08
это дядька с дырой в зубах?? ну чел такой интересный. учитывая что Милан любит подписывать деревья типа мораты, то это довольно неплохо. Помню его по Боруссии в ЛЧ и в сборной он когда выходит кладет регулярно, правда почти не выходит
lotsman
lotsman
02 января в 20:05
Ну и зачем Милану такой нужен?
Groboyd
Groboyd
02 января в 19:51
Надеюсь, без обязательного выкупа. А ВХв очередной раз доказал, что импульсивно приобретают игроков.
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
02 января в 19:15
Посмотрим
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
02 января в 19:12
Там не пошло, а в целом форвард весьма сильный, может стать отличным наконечником атаки Милана.
Alex_67
Alex_67
02 января в 19:06
Мало ветеранов Милану? Любят они пенсионеров...
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
02 января в 18:46
По мне так себе усиление! 9 игр и 0 голов в стане Молотков!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
02 января в 17:04
Очень серьёзное и нужное укрепление линии атаки, будет интересно наблюдать как у него пойдёт в стане россонерри.
