Фюллькруг стал игроком «Милана»

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг продолжит карьеру в «Милане». Игрок арендован у «Вест Хэма» до конца текущего сезона.
32-летний форвард в первой части сезона провел за английскую команду 9 матчей, в которых не забил ни одного гола.
Более того, у него в прошлом сезоне за 20 выходов на траву всего 3+2 очка с ЦФ. Кошмарная статистика для центрального нападающего. Очевидно, что силовая АПЛ совершенно не походит для Никласа.
Может, в СериАле у немца получится забивать. По крайней мере Милан ничем не рискует, подписав себе в состав игрока через аренду.
Лопетеги, Поттер а теперь Санту...... сделали все чтобы клуб отправить на самое дно, конечно отдельно нужно благодарить тупиц из руководство которые отправили Мойеса в отставку...........как и говорил поменяли стабильность и участие в европе на упорную борьбу за выживание.....спс всем кто этого так хотел....... а я предупреждал что так и будет. Но истинного поклонника ВХ никто не слушает..........
PS Ну кто тут говорил что Санту гений????? и зря его уволили из Ноттингем Фореста.....точно также как в свое время его уволили из Тоттенхэма........
