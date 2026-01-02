Фюллькруг стал игроком «Милана»

1767361483

02 января 2026, 16:44

Нападающий сборной Германии продолжит карьеру в «Милане». Игрок арендован у «Вест Хэма» до конца текущего сезона.

32-летний форвард в первой части сезона провел за английскую команду 9 матчей, в которых не забил ни одного гола.