В «Челябинске» раскритиковали условия тренировок перед игрой с «Факелом»

1764532518

сегодня, 22:55

Предоставление воронежским «Факелом» запасного стадиона с полем плохого качества для предыгровых тренировок соперников является неправильным отношением к гостям, этот подход следует изменить. Такое мнение на пресс-конференции после матча 21-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между «Факелом» и «Челябинском» (2:0) высказал старший тренер гостей .

«Факел» — это очень хорошая команда, и в нынешней Первой лиге, на мой взгляд, лучшая, и зачем заниматься тем, чем занимался «Факел» в предыгровой день — а, как я понимаю, «Факел» делает это системно — мне непонятно. Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день, а предоставлять поле у школ, где просто огород с дырами и непонятным освещением? У нас это засняли, выкладывали в сеть — это не просто не солидно, это колхоз в плане организации!" — сказал тренер.

В перерыве между пресс-конференциями тренеров двух команд специалисты пресс-службы «Факела» пояснили, что речь идет о стадионе «Чайка», который в дни чемпионата мира 2018 года использовался в качестве тренировочной площадки сборной Марокко. Тренировочные занятия на этом стадионе с искусственным покрытием регулярно проводит и сам «Факел».

Мичков также отметил, что «Челябинск» со своей стороны создал необходимые условия для воронежской команды, когда принимал ее на своем стадионе, и бесплатно выделил автобус для переезда из Екатеринбурга, но не получил такого же отношения на выезде в Воронеже.

После 21 игры «Факел» занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги и имеет 48 очков в активе. «Челябинск» идет 5-м с 32 очками.