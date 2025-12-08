Top.Mail.Ru
Суд в Южной Корее приговорил девушку к тюрьме за шантаж футболиста Сона

08 декабря 2025, 12:52

Суд в Южной Корее приговорил двух человек к тюремным срокам за шантаж южнокорейского футболиста Сон Хын Мина, сообщает агентство Рёнхап.

В июне 2024 года девушка по фамилии Ян отправила футболисту результаты УЗИ и потребовала около 300 млн вон ($204 тыс.), угрожая придать огласке эту ситуацию. Весной 2025 года осужденная вместе со своим молодым человеком по фамилии Ён снова попытались вымогать деньги у нападающего. Во второй раз они хотели получить 70 млн вон ($47 тыс.).

По версии следствия, девушка сначала — до Сон Хын Мина — попыталась шантажировать другого человека, но тот не ответил на ее угрозы.

«После того, как подсудимая узнала о беременности, она так и не установила, чей это ребенок. Пострадавшим в деле выступает известная личность, уязвимая перед преступлением. Подсудимая воспользовалась этим, чтобы завладеть большой суммой денег», — заявил суд. «Даже после передачи 300 млн вон они попытались получить еще больше денег. В результате пострадавший испытал серьезный психологический стресс», — отметил судья. По данным местных изданий, девушка потратила полученные деньги на товары роскоши и снова столкнулась с финансовыми трудностями.

Суд также добавил, что вымогатели не ограничились словесными угрозами: они обратились со своей информацией к СМИ. В результате 28-летняя кореянка приговорена к 4 годам лишения свободы за шантаж, ее 40-летний соучастник — к двум годам тюрьмы за попытку шантажа. Сон Хын Мин обратился в правоохранительные органы в мае этого года. Тогда же фигуранты были арестованы.

Rupertt
Rupertt
08 декабря в 15:43
Это, конечно, жесть. Человека, который всю страну прославляет, тянут по судам из-за таких вот "дельцов". Хорошо, что Сон не промолчал и сразу пошёл в полицию — иначе бы его просто дальше доили. Правильно, что суд дал реальные сроки, иначе подобные истории только множились бы. Жалко, что из-за таких людей спортсмены живут под постоянным давлением и страхом за свою репутацию.
jRest
jRest
08 декабря в 15:09
Вот тебе и гагнам-стайл. 😐
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 декабря в 13:52
девушка совершила ошибку. за которую расплачивается как следует))
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
08 декабря в 13:43
Плохо! У нас с ютубом совсем хреново(
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
08 декабря в 13:36
Добрый день.

Это единственный вариант.
shur
shur
08 декабря в 13:12, ред.
...а Я говорил :"....заСнул ОН на ней....!!!" Свободу Хын Миню! Держись Соня!!!
