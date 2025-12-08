Суд в Южной Корее приговорил девушку к тюрьме за шантаж футболиста Сона

1765187543

08 декабря 2025, 12:52

Суд в Южной Корее приговорил двух человек к тюремным срокам за шантаж южнокорейского футболиста , сообщает агентство Рёнхап.

В июне 2024 года девушка по фамилии Ян отправила футболисту результаты УЗИ и потребовала около 300 млн вон ($204 тыс.), угрожая придать огласке эту ситуацию. Весной 2025 года осужденная вместе со своим молодым человеком по фамилии Ён снова попытались вымогать деньги у нападающего. Во второй раз они хотели получить 70 млн вон ($47 тыс.).

По версии следствия, девушка сначала — до Сон Хын Мина — попыталась шантажировать другого человека, но тот не ответил на ее угрозы.

«После того, как подсудимая узнала о беременности, она так и не установила, чей это ребенок. Пострадавшим в деле выступает известная личность, уязвимая перед преступлением. Подсудимая воспользовалась этим, чтобы завладеть большой суммой денег», — заявил суд. «Даже после передачи 300 млн вон они попытались получить еще больше денег. В результате пострадавший испытал серьезный психологический стресс», — отметил судья. По данным местных изданий, девушка потратила полученные деньги на товары роскоши и снова столкнулась с финансовыми трудностями.