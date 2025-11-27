Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболист Мостовой рассказал, что ходил с охраной после попытки похищения

вчера, 23:29

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой временно передвигался с охраной после того, как его пытались похитить. Об этом Мостовой рассказал журналистам.

«Было время, что ходил с охраной. Был уверен, что вряд ли такое еще раз произойдет, но для перестраховки. Но и побольше время дома проводил, тоже для перестраховки», — сказал Мостовой.

По данным собеседников источника в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста «Зенита» и сборной России Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.

shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:21
...то то Я смотрю, Он всё боязливо оглядывается на поле,конечно из за этого и проиграли!!! (Шуткую как всегда!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ hgmbh95kgtn8 (раскрыть)
вчера в 23:58
Кому он нужен? Похищать, таких создавать себе проблемы. Это все подстроено для пиара
hgmbh95kgtn8
hgmbh95kgtn8
вчера в 23:48
Абсолютно правильное решение, нужно себя беречь.
Гость
