Футболист Мостовой рассказал, что ходил с охраной после попытки похищения

вчера, 23:29

Футболист петербургского «Зенита» временно передвигался с охраной после того, как его пытались похитить. Об этом Мостовой рассказал журналистам.

«Было время, что ходил с охраной. Был уверен, что вряд ли такое еще раз произойдет, но для перестраховки. Но и побольше время дома проводил, тоже для перестраховки», — сказал Мостовой.

По данным собеседников источника в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста «Зенита» и сборной России Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.