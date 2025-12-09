Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалТоварищеские матчи. Сборные 2025

Футболиста сборной Англии Тоуни арестовали за удар человека головой в баре

09 декабря 2025, 10:28

Нападающий футбольного клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии и сборной Англии Айвен Тоуни арестован по подозрению в нанесении удара головой человеку в баре в Лондоне. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации источника, инцидент случился после того, как пострадавший схватил Тоуни за шею, чтобы сделать совместную фотографию. Позднее он обратился за медицинской помощью из-за перелома носа. На кадрах, которые публикует издание, запечатлено, как полицейские выводят спортсмена из бара в наручниках.

Тоуни 29 лет. Он перешел в «Аль-Ахли» в августе 2024 года. До этого форвард выступал за ряд английских клубов, последним из них стал «Брентфорд». За сборную Англии нападающий провел 7 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Суд в Южной Корее приговорил девушку к тюрьме за шантаж футболиста Сона
08 декабря
Футболист Мостовой рассказал, что ходил с охраной после попытки похищения
27 ноября
СлухиДом футболиста «Кремонезе» Варди ограбили во время матча с «Ромой»
25 ноября
Экс-игрок ЦСКА Жо арестован за неуплату алиментов
19 ноября
Чикунова рассказала, что была шокирована попыткой похищения Мостового
15 ноября
Дом футболиста «Челси» Стерлинга ограбили
11 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
10 декабря в 07:45
судьи внимательно разберут неудачный удар !
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Rupertt (раскрыть)
09 декабря в 18:15
Часто за шею хватают что бы сфоткаться? Что за неуважение, нормальная реакция от Тоуни
Kostya-515
Kostya-515
09 декабря в 15:46
В Лондоне есть своя Кофемания))
shur
shur
09 декабря в 13:57, ред.
...хоть от Джека Грилиша отстанут на время! А бил то темнокожий, тема для обсуждения, рассизм и как с ним бороться!!!
Rupertt
Rupertt
09 декабря в 13:28
Совсем не тот инфоповод, которого ждёшь от футболиста уровня Тоуни. Понятно, что ситуация могла быть провокационной — люди часто лезут с фото, хватают, тянут, особенно когда выпьют. Но бить головой — это уже перебор. Такие истории только вредят карьере, особенно когда ты играешь за клуб с большими амбициями и хочешь оставаться в обойме сборной. В любом случае, подождём разбирательства, но осадок от новости остался неприятный.
Bad Listener
Bad Listener
09 декабря в 12:37, ред.
А соучастника который делал верховую подачу арестовали?)
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 12:14
На поле надо было свою силу показывать.
5njdntktnv9w
5njdntktnv9w
09 декабря в 11:47
Он думал что бьёт по мясу, нельзя сильно наказывать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 