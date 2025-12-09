Футболиста сборной Англии Тоуни арестовали за удар человека головой в баре

1765265304

09 декабря 2025, 10:28

Нападающий футбольного клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии и сборной Англии арестован по подозрению в нанесении удара головой человеку в баре в Лондоне. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации источника, инцидент случился после того, как пострадавший схватил Тоуни за шею, чтобы сделать совместную фотографию. Позднее он обратился за медицинской помощью из-за перелома носа. На кадрах, которые публикует издание, запечатлено, как полицейские выводят спортсмена из бара в наручниках.

Тоуни 29 лет. Он перешел в «Аль-Ахли» в августе 2024 года. До этого форвард выступал за ряд английских клубов, последним из них стал «Брентфорд». За сборную Англии нападающий провел 7 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.