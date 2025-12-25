Экс-президент Украинской ассоциации футбола объявлен в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Это следует из данных украинского МВД.
Согласно базе данных, Павелко обвиняется по двум уголовным статьям — о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, а также — о служебном подлоге.
9 октября стало известно, что экс-президенту УАФ предъявлены новые обвинения. Как уточнило издание «Страна», следствие считает, что Павелко с группой других футбольных функционеров Украины завладели 9,32 млн евро, которые УАФ получала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2015-2016 годах.
Павелко ранее уже предъявляли обвинения в реализации коррупционных схем при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. По этому делу президента ассоциации арестовали в ноябре 2022 года, но он сумел выйти под залог. В июне 2023 года его снова арестовали, лишь в феврале 2024 года он выиграл апелляцию и вышел на свободу. В том же году, по данным украинских СМИ, Павелко выехал за границу, предъявив справку об инвалидности. Тогда «Страна» связывала преследование Павелко с тем, что Владимир Зеленский давит на него, чтобы заставить уступить место президента ассоциации украинскому футболисту Андрею Шевченко, который в итоге возглавил УАФ в январе 2024 года.