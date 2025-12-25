Экс-президент Украинской ассоциации футбола объявлен в розыск на Украине

1766688489

25 декабря 2025, 21:48

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Это следует из данных украинского МВД .

Согласно базе данных, Павелко обвиняется по двум уголовным статьям — о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, а также — о служебном подлоге.

9 октября стало известно, что экс-президенту УАФ предъявлены новые обвинения. Как уточнило издание «Страна», следствие считает, что Павелко с группой других футбольных функционеров Украины завладели 9,32 млн евро, которые УАФ получала от Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) в 2015-2016 годах.