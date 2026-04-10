Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2025/2026

Карвахаль недоволен своим положением в «Реале»

сегодня, 12:10

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль недоволен своим текущим статусом в команде.

По сведениям источника, 34-летний футболист тяжело адаптируется к потере ведущей роли в составе и раздевалке клуба. В двух последних встречах — против «Мальорки» и мюнхенской «Баварии» — испанец оставался на скамейке запасных.

Игрок убежден, что сохраняет конкурентоспособность на высоком уровне, и рассчитывает на регулярную практику в преддверии чемпионата мира. Сообщается, что на этой почве у Карвахаля возникали разногласия с тренерским штабом: сначала с Хаби Алонсо, а затем с Альваро Арбелоа.

Действующее соглашение Даниэля со «сливочными» истекает ближайшим летом. На данный момент вероятность продления контракта оценивается как низкая, и текущий сезон, вероятнее всего, станет для защитника последним в Мадриде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 12:12
Пора к саудитам
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 