Садаев может не поехать на сбор «Леха» из-за проблем с зубом

Нападающий «Леха» Заур Садаев, принадлежащий «Тереку», никак не может отправиться на сбор польской команды.
У 25-летнего футболиста проблемы с зубом. Сейчас он находится в Грозном.
«Пока что Садаеву запрещено летать на самолётах, и это всё усложняет. У него флюс, и есть опасения, что воспаление перейдёт на кость», — сообщил ассистент главного тренера «Леха» Дариуш Журав.
«Сначала ему нужно добраться до Познани, где его осмотрят наши врачи. Уже потом они примут решение, сможет ли он поехать на сбор в Турцию», — добавил он.
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