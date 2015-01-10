Садаев может не поехать на сбор «Леха» из-за проблем с зубом

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10 января 2015, 00:13

Нападающий «Леха» , принадлежащий «Тереку», никак не может отправиться на сбор польской команды.



У 25-летнего футболиста проблемы с зубом. Сейчас он находится в Грозном.



«Пока что Садаеву запрещено летать на самолётах, и это всё усложняет. У него флюс, и есть опасения, что воспаление перейдёт на кость», — сообщил ассистент главного тренера «Леха» Дариуш Журав.



«Сначала ему нужно добраться до Познани, где его осмотрят наши врачи. Уже потом они примут решение, сможет ли он поехать на сбор в Турцию», — добавил он.