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Эллардайс: «Если выиграем Кубок Англии, то можем удержать Сонга»

25 января 2015, 14:28

Наставник «Вест Хэма» Сэм Эллардайс полагает, что его команда сможет удержать в своем составе хавбека Алекса Сонга в случае победы в Кубке Англии.

«В Кубке Англии всегда нужно немного удачи при жеребьевке, чтобы суметь пройти весь путь до самого конца. Думаю, если мы завоюем этот трофей, то сможем удержать Сонга. Все зависит от него самого. Я хочу, чтобы он остался, но знаю, что его игра в этом сезоне уже привлекла внимание и других коллективов», — сказал Эллардайс.

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