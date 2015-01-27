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«Ростов» проиграл команде из Южной Кореи

27 января 2015, 13:33

«Ростов» в товарищеском матче проиграл «Ульсану».

«Ростов» — «Ульсан» (Южная Корея) — 0:4 (0:3)
Голы: Эдиньо 22', 25', Эду 38', Ли Дон Ку 51'.

«Ростов»: Джанаев, Горо (Лоло 46'), Бордачев (Новосельцев 46'), Дьяков (Баштуш 60'), Баштуш (Ксулу 46'), Милич (Торбинский 41'), Фатуллаев (Гацкан 46'), Калачев (Думбия 46', Николич 80'), Ребко (Трошечкин 46'), Полоз (Григорьев 46'), Ю Бен Су (Бухаров 46').

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