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Бэйл: «Эдегор — топ-талант и приятный парень»

30 января 2015, 00:57

 Вингер «Реала» Гарет Бэйл положительно отозвался о 16-летнем новичке мадридской команды Мартине Эдегоре.

«Рад, что Мартин Эдегор участвовал с нами в сегодняшней тренировке. Это топ-талант и приятный парень!» — написал Бэйл в социальной сети.

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