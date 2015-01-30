Бэйл: «Эдегор — топ-талант и приятный парень»

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30 января 2015, 00:57

Вингер «Реала» положительно отозвался о 16-летнем новичке мадридской команды .



«Рад, что Мартин Эдегор участвовал с нами в сегодняшней тренировке. Это топ-талант и приятный парень!» — написал Бэйл в социальной сети.