Бэйл: «Эдегор — топ-талант и приятный парень»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл положительно отозвался о 16-летнем новичке мадридской команды Мартине Эдегоре.
«Рад, что Мартин Эдегор участвовал с нами в сегодняшней тренировке. Это топ-талант и приятный парень!» — написал Бэйл в социальной сети.
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