Коклен: «Решение „Арсенала“ вернуть меня из аренды было неожиданным»

Полузащитник Франсис Коклен признался, что был сильно удивлен, когда узнал о том, что «Арсенал» решил вернуть его из аренды.
Напомним, первую часть сезона футболист провел в «Чарльтоне».
«Я сидел дома и смотрел телевизор. Это было совершенно неожиданно! Футбол — это нечто волшебное. Сегодня ты в забвении, а завтра тебя возносят до небес».
