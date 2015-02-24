Коклен: «Решение „Арсенала“ вернуть меня из аренды было неожиданным»

24 февраля 2015, 12:33

Полузащитник признался, что был сильно удивлен, когда узнал о том, что «Арсенал» решил вернуть его из аренды.



Напомним, первую часть сезона футболист провел в «Чарльтоне».



«Я сидел дома и смотрел телевизор. Это было совершенно неожиданно! Футбол — это нечто волшебное. Сегодня ты в забвении, а завтра тебя возносят до небес».