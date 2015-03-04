Дибала хочет играть за Аргентину

Форвард «Палермо» Пауло Дибала, ставший одним из открытий сезона, дал понять, что не собирается отказываться от игры за сборную Аргентины ради команды Италии.
«Моя мечта — играть за сборную моей страны, за Аргентину. И я сделаю все для того, чтобы эта мечта осуществилась.
Да, я слышал, что мной интересуется тренер сборной Италии Антонио Конте, но никто официально ко мне не обращался.
Думаю, я мог бы играть рядом с Месси в сборной. Я 9-й номер, но при необходимости могу действовать на других позициях. Мне нравится работать на команду и помогать защите», — сказал Дибала.
«Моя мечта — играть за сборную моей страны, за Аргентину. И я сделаю все для того, чтобы эта мечта осуществилась.
Да, я слышал, что мной интересуется тренер сборной Италии Антонио Конте, но никто официально ко мне не обращался.
Думаю, я мог бы играть рядом с Месси в сборной. Я 9-й номер, но при необходимости могу действовать на других позициях. Мне нравится работать на команду и помогать защите», — сказал Дибала.