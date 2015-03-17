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Монк: «Мы могли добиться в матче с „Ливерпулем“ чего-то большего»

17 марта 2015, 02:05

 Наставник «Суонси» Гарри Монк прокомментировал поражение 0:1 от «Ливерпуля» в 29-м туре АПЛ.

- Это разочаровывающий результат. Думаю, мы вполне могли добиться в этой игре нечто большего. В первом тайме мы диктовали свои условия и должны были забить, однако после перерыва «Ливерпуль» сумел вернуться в игру. Мы очень расстроены из-за того, что единственный гол прилетел нам после обидного отскока.

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