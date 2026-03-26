Впечатляющий рейтинг зарплат тренеров РПЛ. Клубы не ценят наставников

вчера, 21:01

Менеджерам недоплачивают.

Футбольные фанаты привыкли к невероятным суммам, которые крутятся в большой игре. Никого не удивит трансфер за 40 миллионов евро. А ведь на такие деньги легко содержать целый год приличную команду в серьезной европейской лиге. Бюджет норвежского клуба «Будё-Глимт» 40 миллионов евро. За эти деньги построили «зубастого» участника плей-офф Лиги чемпионов с победами над «Интером» и «Манчестер Сити». Всего два форварда «Барселоны» — Левандовски и Ямаль — могут финансировать «Будё-Глимт» из зарплат. Огромные оклады стали нормой, но многих удивляют высокие зарплаты тренеров. Бывший президент РФС Колосков возмутился после публикации рейтинга зарплат тренеров РПЛ инсайдером Карпом:

Откровенно говоря, меня расстроил этот список, лучше бы его не публиковали. И подход к оплате тренеров неоднородный, и сами цифры какие-то заоблачные. Но я же не знаю, сколько получают футболисты или хоккеисты.

Многие футболисты в любой лиге получают больше, чем тренеры. Колосков зря расстроился. Хотя ремарка про неоднородность окладов верная. В мире тренеров зарплаты взяты с потолка так же сильно, как и оклады футболистов, которые пересматривают реже, чем меняется форма и статус игрока в спортивной иерархии. Футболисты, в отличие от тренеров, могут годами сидеть на шее клубов именно из-за длительного контракта. Тренеров чаще всего не спасает от увольнения мода, которую привнесли в большой футбол Бенитес и Моуриньо. Речь о пунктах о компенсации тренерскому штабу при увольнении за счет работодателя. В РПЛ нет проблемы с переплатой тренерам, хотя всегда легко назвать наставников, чьи зарплаты не отвечают их результатам.

«Зенит» щедро оплачивает труд Семака

Инсайдер Иван Карпов опубликовал рейтинг зарплат всех тренеров РПЛ . Спасибо ему за проделанную работу. Здорово, что нашел в каждом клубе людей, которые раскрыли то, что нельзя считать невероятной коммерческой тайной. Деньги клубы РПЛ берут не с тумбочки, а опосредованно из бюджета за редкими исключениями. Не удивляет, что сказочно богатый клуб «Зенит» платит главному тренеру Семаку около 3 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В рейтинге фигурируют 285 миллионов рублей, что делает Семака с отрывом самым высокооплачиваемым тренером РПЛ . Если суммировать зарплаты девяти наставников, которые закрывают рейтинг, то получится меньше, чем отдают одному Сергею Богдановичу. Наставник «Зенита», разумеется, ушел от прямого ответа на вопрос об окладе, но Колосков зря удивляется. В Санкт-Петербурге средние российские футболисты легко получают миллион евро за год жизни.

Именно жизни, ведь парни с такими контрактами могут выходить на поле раз в месяц. Легионерам «Зенита» в разное время платили от трех и до семи миллионов евро. Бюджет клуба в районе 20 миллиардов рублей, примерно 210 миллионов евро. Ничего удивительного, что 1,4 % от этой суммы идет главному тренеру. Моуриньо платили в «Фенербахче» 10,5 млн евро, но у него не было серии из чемпионских титулов в Турции, как у Семака в РПЛ с «Зенитом».

Мусаева и Галактионова недооценивают

Когда человек занимается любимым делом, то на оклад после определенной отметки он не смотрит. Тренер «Краснодара» Мусаев вряд ли устроит истерику, когда увидит, что он на пятой строчке в рейтинге тренеров РПЛ . Мураду Олеговичу платят значительно меньше, чем тренеру «Ахмата» Черчесову. Также недооценивают Галактионова, который зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем его молодой коллега Шпилевский в «Пари НН». Несоответствий хватает.

Но понятно, почему ЦСКА и «Спартак» вынуждены переплачивать своим тренерам. Клубы из Москвы хотели поставить на иностранцев. Чтобы тренер-легионер, который не жил в России много лет, приехал в РПЛ , ему надо достойно заплатить. Хуан Карседо, который раньше работал с Унаи Эмери, согласился вернуться в «Спартак» спустя много лет за 2 миллиона евро. Сразу занял второе место в рейтинге. Но такая сумма не дикая для главного тренера богатого клуба в любой лиге.

Наставники не всегда работают на одном месте много лет. У них бывают перерывы в работе. Могут после хорошего контракта получить слабый. Тренеров не ценят. Галактионов в «Локомотиве» получает 640 тысяч евро. За такие деньги Александр Соболев из «Зенита» не выйдет на поле, его зарплата в Санкт-Петербурге – около 2,5 млн евро. Почему тренер Галактионов зарабатывает лишь 640 тысяч евро в год, когда юный бразилец из «Зенита» Педро получает 1,9 миллиона евро?

У многих тренеров скромные зарплаты

Насколько ценен и важен для РПЛ очередной легионер? А ведь у запасных футболистов оклады выше, чем почти у всех тренеров РПЛ . Конечно, можно поднять вопрос квалификации наставников. Представители «Балтики» готовы отпустить Талалаева работать в одной из западных лиг, но его пока никто не зовет. Показательны также попытки Слуцкого в Англии и Нидерландах. У Черчесова были успехи в слабых дивизионах, а у его коллег нет и такого имени, и это влияет.

А ключевая причина, почему оклады большинства наставников скромные, в психологии руководителей клубов. Им кажется, что высокие зарплаты футболистов – правило, которое нельзя нарушать, поскольку игроки откажутся от трансфера. С тренерами другой подход, хотя на самом деле миллиарды рублей, которые сожгли в «Спартаке», могли превратиться в чемпионскую память только в случае ставки на правильных наставников. За годы угадали только с нестабильным Каррерой.