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Липпи не против хороших иностранцев в сборной Италии

23 марта 2015, 23:21
 Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи прокомментировал появление новых «легионеров» в Скуадре Адзурре. Недавно наставник Антонио Конте решил заиграть за команду аргентинца Франко Васкеса и бразильца Эдера.

- Иностранцы в сборной? Если все правила соблюдены, не вижу никаких проблем. Конечно, было бы лучше, если бы играли только итальянцы, но если есть хорошие варианты, то почему бы и нет? Мы выиграли чемпионат мира с Каморанези. Думаю, если бы у Роналду и Месси были итальянские корни, никто бы не протестовал против их появления в команде.
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