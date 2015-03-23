Липпи не против хороших иностранцев в сборной Италии

Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи прокомментировал появление новых «легионеров» в Скуадре Адзурре. Недавно наставник Антонио Конте решил заиграть за команду аргентинца Франко Васкеса и бразильца Эдера.
- Иностранцы в сборной? Если все правила соблюдены, не вижу никаких проблем. Конечно, было бы лучше, если бы играли только итальянцы, но если есть хорошие варианты, то почему бы и нет? Мы выиграли чемпионат мира с Каморанези. Думаю, если бы у Роналду и Месси были итальянские корни, никто бы не протестовал против их появления в команде.
- Иностранцы в сборной? Если все правила соблюдены, не вижу никаких проблем. Конечно, было бы лучше, если бы играли только итальянцы, но если есть хорошие варианты, то почему бы и нет? Мы выиграли чемпионат мира с Каморанези. Думаю, если бы у Роналду и Месси были итальянские корни, никто бы не протестовал против их появления в команде.