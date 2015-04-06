Андре Айю: «У судей к „Марселю“ особое отношение»

Нападающий «Марселя» Андре Айю прокомментировал свою красную карточку, полученную уже после свистка арбитра об окончании матча с ПСЖ.
«Сказал судье, что наша команда сыта по горло, после чего увидел перед собой вторую желтую карточку. Получается, нам больше нельзя общаться с арбитрами, нельзя им говорить ничего. Тренеры подошли к нему, и он сказал им, что не услышал от меня ничего плохого, а просто я подошел слишком близко. Видимо, это отрицательно сказывается на имидже. Вот так меня и удалили. Матюиди неоднократно грубо фолил в ходе встречи. После четвертой грубости судья лишь устно его предупредил. Нас он наказал „горчичником“ за первый же фол (Ромао, 7-я минута). Почему так получилось, я не знаю. Больше не будем тратить время на разговоры об этом. Это далеко не первый случай. К „Марселю“ особое отношение. Мы должны забыть об этом и просто играть в футбол».
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу