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Хамес Родригес: «Надеемся, что с Модричем все в порядке»

19 апреля 2015, 12:14
 Хавбек «Реала» Хамес Родригес после победы над «Малагой» признался, что его обеспокоила травма полузащитника Луки Модрича, полученная футболистом на 60-й минуте вчерашнего поединка.

- Мы беспокоимся о нем, но надеемся, что с ним все в порядке. Это отличный игрок, который великолепно работает с мячом и способен забивать голы. Надеюсь, к ответному матчу с «Атлетико» мы все будем в строю. Это сложный соперник, игры с которым всегда получаются сложными. Нам необходимо сосредоточиться.
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