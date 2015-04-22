Ибрагимович: «ПСЖ пока не достиг уровня, необходимого для победы в Лиге чемпионов»

Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович дал интервью после поражения от «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В обеих встречах победили каталонцы.
«Нужно быть реалистами и признать, что „Барселона“ просто играла лучше нас. „Сине-гранатовые“ превзошли нашу команду и заслужили победу. Вероятно, именно они и выиграют Лигу чемпионов».
«Что касается ПСЖ, то невозможно так быстро создать коллектив, который бы выиграл Лигу чемпионов. В последние годы мы сделали несколько шагов вперед и превратились в отличную команду. Но нет смысла оправдываться и приукрашивать действительность. Нужно признать, что ПСЖ пока не достиг уровня, необходимого для победы в турнире».
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