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Касильяс: «В прошлом году злился из-за того, что не играл»

27 мая 2015, 11:06
 Кипер «Реала» Икер Касильяс, комментируя отставку главного тренера Карло Анчелотти, признал, что его отношения с наставником были не всегда гладкими.

- Я благодарен Карло за всё, что он сделал для меня, хотя в прошлом году я и был зол, потому что не играл достаточно много. 

Однако я могу сказать, что Анчелотти — благородный человек, и я желаю ему удачи. Мадрид всегда будет его домом.
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112910415
112910415
28 мая 2015 в 18:38
не скроешь..
Armyan4eG
Armyan4eG
28 мая 2015 в 12:12
Не в обиду фанам Реала, но Кас уже не тот да и по большому счету он на пике был не особо долго в пример возьмите Буффона, кстати капитанские качества Икера тоже всегда вызывали большие сомнения, думаю в Реале должен быть капитан с характером вроде Рамоса а весь этот бред с традициями кто дольше в клубе тот и капитан это глупо, хотя нам это только на руку...
BARCEJIONA
BARCEJIONA
28 мая 2015 в 12:04
Я ахуею от болелов Реала!!! После этого не буду обижаться если они будут что то отвротительное писать про Месси или Неймара потому что они пишет отвротительное про своих легенда
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