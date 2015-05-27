Касильяс: «В прошлом году злился из-за того, что не играл»

Кипер «Реала» Икер Касильяс, комментируя отставку главного тренера Карло Анчелотти, признал, что его отношения с наставником были не всегда гладкими.
- Я благодарен Карло за всё, что он сделал для меня, хотя в прошлом году я и был зол, потому что не играл достаточно много.
Однако я могу сказать, что Анчелотти — благородный человек, и я желаю ему удачи. Мадрид всегда будет его домом.
- Я благодарен Карло за всё, что он сделал для меня, хотя в прошлом году я и был зол, потому что не играл достаточно много.
Однако я могу сказать, что Анчелотти — благородный человек, и я желаю ему удачи. Мадрид всегда будет его домом.