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«Лион» не отпустил Н`Жийе в «Тоттенхэм»

01 августа 2015, 10:09

 Французский «Лион» отклонил предложение английского «Тоттенхэма» по трансферу нападающего Клинтона Н`Жийе.

«Шпоры» давали за 21-летнего игрока 10 млн евро, а также еще 5 млн евро в качестве возможных бонусов.

«Лион», однако, такие условия не устроили. «Ткачи» могут рассмотреть вариант с трансфером таланта только в том случае, если за него сразу будет предложено не менее 15 млн евро без учета бонусов.

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Все комментарии
cannongun
cannongun ответ Jеss (раскрыть)
03 августа 2015 в 09:49
не, успокойся, какой еще Ярмоленко.
cannongun
cannongun
03 августа 2015 в 09:48
это плохо в общем, что отказали.
DXTK
DXTK
01 августа 2015 в 13:40
Да мы бы и сами его не взяли, В один голос сказали фанаты Клуба. Беря такого игрока можно ждать любых поворотов событий. А Лион просто хочет заработать так как игрок молодой упрекать в жадности не в моих полномочиях каждый волен поступать на трансфере как хочет 15 не много это же не 30 - 35 за него как некоторые продают. А шпоры жадничают но и тут их тоже упрекнуть нельзя вспомните пару трансферов которые не оправдали себя Ламела, Сольдадо они то уж поболее стоили.
Jеss
Jеss ответ alexov222 (раскрыть)
01 августа 2015 в 12:27
Думала что Коноплянку возьмут, но не сраслось. И слава богу.

Жду Ярмоленко..классный игрок. Скорость, моневреность, техника все при нем..это как раз то чего не смог набрать Ламела и к сожалению предпологаю что и не наберет. )
alexov222
alexov222 ответ Jеss (раскрыть)
01 августа 2015 в 11:30
но он не жадный,у него ассистов довольно много. к тому же довольно быстрый. пусть берут,че нам деньги считать) к тому же он играет на обоих флангах
Jеss
Jеss
01 августа 2015 в 10:58
Он больше 10 не стоит, парню 20 лет, в достаточно слабом чемпионате забил 10 за сезон какие 20 млн?
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