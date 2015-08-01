«Лион» не отпустил Н`Жийе в «Тоттенхэм»

Французский «Лион» отклонил предложение английского «Тоттенхэма» по трансферу нападающего Клинтона Н`Жийе.
«Шпоры» давали за 21-летнего игрока 10 млн евро, а также еще 5 млн евро в качестве возможных бонусов.
«Лион», однако, такие условия не устроили. «Ткачи» могут рассмотреть вариант с трансфером таланта только в том случае, если за него сразу будет предложено не менее 15 млн евро без учета бонусов.
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Жду Ярмоленко..классный игрок. Скорость, моневреность, техника все при нем..это как раз то чего не смог набрать Ламела и к сожалению предпологаю что и не наберет. )
Жду Ярмоленко..классный игрок. Скорость, моневреность, техника все при нем..это как раз то чего не смог набрать Ламела и к сожалению предпологаю что и не наберет. )