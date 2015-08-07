После реконструкции на стадионе «Лужники» появится сеть вай-фай, которая будет рассчитана на высокую плотность расположения зрителей. Как сообщается в пресс-релизе Департамента строительства Москвы, в «Лужниках» будет обеспечен доступ для 30 тысяч абонентов.
«При разработке сети Wi-fi для стадиона „Лужники“ учитывается фактор высокой плотности — максимальная вместительность арены после реконструкции составит 81 тыс. человек, – сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев. — Болельщики получат возможность воспользоваться высокоскоростным доступом к сети Интернет. Предполагается, что решение будет разработано как для мобильных телефонов, так и для планшетов».
«При разработке сети Wi-fi для стадиона „Лужники“ учитывается фактор высокой плотности — максимальная вместительность арены после реконструкции составит 81 тыс. человек, – сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев. — Болельщики получат возможность воспользоваться высокоскоростным доступом к сети Интернет. Предполагается, что решение будет разработано как для мобильных телефонов, так и для планшетов».
Сегодня 12:27
Люди на стадион приходят смотреть футбол,а не ковыряться в соцсетях как дебилы.
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к сожалению есть такие которые приходят чтобы в телефоне по ковыряться и по фоткаться
Сегодня 12:27
Люди на стадион приходят смотреть футбол,а не ковыряться в соцсетях как дебилы.
--------------------------------------------------
к сожалению есть такие которые приходят чтобы в телефоне по ковыряться и по фоткаться