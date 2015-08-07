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На стадионе «Лужники» появится сеть вай-фай

07 августа 2015, 12:23
 После реконструкции на стадионе «Лужники» появится сеть вай-фай, которая будет рассчитана на высокую плотность расположения зрителей. Как сообщается в пресс-релизе Департамента строительства Москвы, в «Лужниках» будет обеспечен доступ для 30 тысяч абонентов.

«При разработке сети Wi-fi для стадиона „Лужники“ учитывается фактор высокой плотности — максимальная вместительность арены после реконструкции составит 81 тыс. человек, – сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев. — Болельщики получат возможность воспользоваться высокоскоростным доступом к сети Интернет. Предполагается, что решение будет разработано как для мобильных телефонов, так и для планшетов».
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Источник: sovsport.ru Автор: Станислав Шевченко
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Все комментарии
nik_77
nik_77 ответ a3r3v3 (раскрыть)
08 августа 2015 в 05:24
Идиотские стереотипы , в Европе , как и в Америке , вай фай если и есть , то только платный .
CL2014
CL2014
07 августа 2015 в 21:12
Фанаты Фейенорда протестовали решение владельцев клуба установить wi-fi на стадионе. Фан сектор вывесил несколько баннеров с надписью : "F*ck Wifi, worry about the team" - "еб*ть wi-fi, заботьтесь лучше о команде"
Палыч82
Палыч82 ответ shtair (раскрыть)
07 августа 2015 в 21:08
По крайней мере, комментарии, например, Орлова на фон ставить,)
extensm
extensm
07 августа 2015 в 19:38
обычное требование для стадионов на ЧМ.
112910415
112910415
07 августа 2015 в 19:10
ура
Levadia
Levadia ответ arzamas (раскрыть)
07 августа 2015 в 18:11
Тоже об этом подумал.)
sir_Alex
sir_Alex
07 августа 2015 в 16:00
Ничего себе! Прогресс, однако
Triem
Triem
07 августа 2015 в 15:47
Невероятно))
Travios
Travios
07 августа 2015 в 14:42
Интересно кто оператор связи
shtair
shtair
07 августа 2015 в 14:34
круто, теперь болельщики могут смотреть матчи на стадионе на планшете
RUSTY8
RUSTY8
07 августа 2015 в 14:03
теперь болелам можно хоть чем-то полезным занятся
Satana-ad
Satana-ad
07 августа 2015 в 13:42
да так то давно уже пора)
LOpp
LOpp
07 августа 2015 в 13:30
ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
Сегодня 12:27

Люди на стадион приходят смотреть футбол,а не ковыряться в соцсетях как дебилы.
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к сожалению есть такие которые приходят чтобы в телефоне по ковыряться и по фоткаться
Deny88
Deny88
07 августа 2015 в 13:17
збс теперь можно парнушку смотреть и на поле и на планшете и выбирать где лучше порево
VALENki
VALENki
07 августа 2015 в 13:15
В последствии, больше народу на эту арену ходить будет крайне редко, так что всем хватит)
DVOK68
DVOK68
07 августа 2015 в 13:12
Почему такая избирательность?Всего 30000 доступ будут иметь,непорядок.
arzamas
arzamas
07 августа 2015 в 13:11
Нормальный ход! Можно будет повторы эпизодов смотреть.
ABir
ABir
07 августа 2015 в 13:11
Будем надеяться, что эта новейшая сеть увеличит шансы нашей сборной в борьбе за медали чемпионата.
New_Look
New_Look
07 августа 2015 в 13:01
это правильно, футбол там с трибун все равно не видно из-за удаленности, так хоть можно будет загрузить он-лайн трансляцию
tesch
tesch
07 августа 2015 в 12:59
нормально.
a3r3v3
a3r3v3
07 августа 2015 в 12:56
Каменный век,в европе уже везде wi-fi
magnum3000
magnum3000
07 августа 2015 в 12:56
Думаю раздача по Вай фай хуже,чем 4G. Или там собираются скачивать фильмы и сериалы!
Kolyash
Kolyash
07 августа 2015 в 12:51
Теперь хипари всякие ломануться на стадион!!! Лужники будут заполнены до отказа!!!
vyryao
vyryao
07 августа 2015 в 12:47
будет больше фоток в инсте от тупых п..зд!
лошадка35
лошадка35
07 августа 2015 в 12:47
это чтобы футбол смотреть не пришлось)
walk
walk
07 августа 2015 в 12:41
экологически фу-у
311
311
07 августа 2015 в 12:38
Пароли будут индивидуальные за отдельную плату?)
Петр 1
Петр 1
07 августа 2015 в 12:28
из капроновых нитей?
ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
07 августа 2015 в 12:27
Люди на стадион приходят смотреть футбол,а не ковыряться в соцсетях как дебилы.
REDWHITE_
REDWHITE_
07 августа 2015 в 12:24
это нормально
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