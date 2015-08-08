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Аллегри: «Ювентус» показал характер"

08 августа 2015, 18:41
 Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу 2:0 над «Лацио» в Суперкубке Италии.

«Я очень рад за моих игроков, которые сумели адаптироваться к ужасному состоянию газона. Нам нужно было показать свой характер, и мы сумели это сделать.

У нас было несколько хороших шансов, один мы неимоверным образом упустили, но двумя остальными воспользовались. Для нас было важно победить сегодня, потому что у нас есть несколько новых игроков, которым нужно адаптироваться в составе. Суперкубок — важный трофей, и его всегда приятно выигрывать», — сказал Аллегри.
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Все комментарии
Juventus21
Juventus21 ответ juventus186 (раскрыть)
11 августа 2015 в 13:12
Нет пока слаженной игры. Отдельные личности делают игру. Аллегри придётся непросто. А что до Лацио, меня их игра не особо интересует. Важно, чтоб команда прогрессировала. По поводу стадиона, так в некоторых регионах Италии состояние газона ещё хуже. Особенно у новичков серии А.
sir_Alex
sir_Alex
10 августа 2015 в 12:56
Характер есть, а игры нет
juventus186
juventus186 ответ Juventus21 (раскрыть)
09 августа 2015 в 07:05
Если следовать твоей логике, то у Лацио сыгранность ещё хуже.
Так что-ли?:-)
Может, действительно, дело в газоне.
ОН ЖЕ КИТАЙСКИЙ!!!:-)
juventus186
juventus186 ответ Пластун (раскрыть)
09 августа 2015 в 07:01
Пластун, возможно , ты и прав, но даже, если это и так, то это не повод расслабляться!
Задача максимум ясна и очевидна: это ЛЧ!!
А там не расслабишься и не забалуешь!
Juventus21
Juventus21
08 августа 2015 в 23:14
Трофей взяли и это радует больше всего. Хотя сыгранности пока не видно, даже в защите
Hardwell
Hardwell
08 августа 2015 в 23:02
Игры Барселоны не радовали несколько лет,лет 5 точно,однако выигрывали.И многого добились.А может вспомнит кто,как однажды сказал Сколари: Считаю,что пример надо брать с сильных команд и тех,кто сильнее тебя.
Так что не отчаивайтесь,победа есть победа.А те,кто там скажут,что судейство...Это уже в каждой победе Ювентуса говорят.Хотя про помощь Барсе,когда их игроки симулируют,что хоть отправляй в театр,БУСКЕТСУ ПРИВЕТ-сразу молчат.
Voronzov
Voronzov
08 августа 2015 в 21:42
ожидаемо.
dokom
dokom
08 августа 2015 в 21:14
"Показали характер" говорят при волевой победе.
А при сухой с разницей в 2 мяча неуместно.
Пластун
Пластун
08 августа 2015 в 19:44
Во заливает))) У Юве есть конкуренты в Серии А? Даже в ослабленном составе после ухода знаковых игроков конкуренции у них нет.
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