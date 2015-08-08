Аллегри: «Ювентус» показал характер"

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу 2:0 над «Лацио» в Суперкубке Италии.
«Я очень рад за моих игроков, которые сумели адаптироваться к ужасному состоянию газона. Нам нужно было показать свой характер, и мы сумели это сделать.
У нас было несколько хороших шансов, один мы неимоверным образом упустили, но двумя остальными воспользовались. Для нас было важно победить сегодня, потому что у нас есть несколько новых игроков, которым нужно адаптироваться в составе. Суперкубок — важный трофей, и его всегда приятно выигрывать», — сказал Аллегри.
«Я очень рад за моих игроков, которые сумели адаптироваться к ужасному состоянию газона. Нам нужно было показать свой характер, и мы сумели это сделать.
У нас было несколько хороших шансов, один мы неимоверным образом упустили, но двумя остальными воспользовались. Для нас было важно победить сегодня, потому что у нас есть несколько новых игроков, которым нужно адаптироваться в составе. Суперкубок — важный трофей, и его всегда приятно выигрывать», — сказал Аллегри.
Так что-ли?:-)
Может, действительно, дело в газоне.
ОН ЖЕ КИТАЙСКИЙ!!!:-)
Так что-ли?:-)
Может, действительно, дело в газоне.
ОН ЖЕ КИТАЙСКИЙ!!!:-)
Задача максимум ясна и очевидна: это ЛЧ!!
А там не расслабишься и не забалуешь!
Задача максимум ясна и очевидна: это ЛЧ!!
А там не расслабишься и не забалуешь!
Так что не отчаивайтесь,победа есть победа.А те,кто там скажут,что судейство...Это уже в каждой победе Ювентуса говорят.Хотя про помощь Барсе,когда их игроки симулируют,что хоть отправляй в театр,БУСКЕТСУ ПРИВЕТ-сразу молчат.
Так что не отчаивайтесь,победа есть победа.А те,кто там скажут,что судейство...Это уже в каждой победе Ювентуса говорят.Хотя про помощь Барсе,когда их игроки симулируют,что хоть отправляй в театр,БУСКЕТСУ ПРИВЕТ-сразу молчат.
А при сухой с разницей в 2 мяча неуместно.
А при сухой с разницей в 2 мяча неуместно.