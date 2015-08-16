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Баба: «Не терпится поработать под руководством Моуриньо»

16 августа 2015, 23:11
 Новобранец «Челси» Абдула Баба рад, что перешел в лондонский клуб.

- Я счастлив, что перешел в один из величайших клубов мира. Не терпится начать тренировки вместе с моими новыми партнёрами. С нетерпением жду совместной работы с Моуриньо. Также мне хочется поскорее познакомиться с фанатами «Челси».
 
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Все комментарии
Sergil
Sergil
17 августа 2015 в 10:32
*Баба не захочет, Моур не вскочит
Forint
Forint
17 августа 2015 в 10:25
Не терпится бабе.
Sevastopol-www
Sevastopol-www
17 августа 2015 в 07:53
Новобранец пока лишь для приколов...
nahan
nahan
17 августа 2015 в 06:32
Мауру после поражения от МС в самый раз Баба...
JOZEPPO MILANSKY
JOZEPPO MILANSKY
17 августа 2015 в 06:02
пахпахахазпхахахахахахааххахахахахахахахаха
правильная замена
правильная замена
16 августа 2015 в 23:37
новая врачиха
starche
starche
16 августа 2015 в 23:36
Рано баба радуется.
Медив
Медив
16 августа 2015 в 23:25
Вангую на этой ветке выездное заседание клуба "Аншлаг"
Master Football 7
Master Football 7
16 августа 2015 в 23:23
Он из тебя сделает настоящую бабу,фамилия есть,а ныть и симулировать, тебя поргугальский балабол научит.
sir_Alex
sir_Alex
16 августа 2015 в 23:17
Баба: "Не терпится поработать под Моуриньо"
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