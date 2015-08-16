Баба: «Не терпится поработать под руководством Моуриньо»

Новобранец «Челси» Абдула Баба рад, что перешел в лондонский клуб.
- Я счастлив, что перешел в один из величайших клубов мира. Не терпится начать тренировки вместе с моими новыми партнёрами. С нетерпением жду совместной работы с Моуриньо. Также мне хочется поскорее познакомиться с фанатами «Челси».
- Я счастлив, что перешел в один из величайших клубов мира. Не терпится начать тренировки вместе с моими новыми партнёрами. С нетерпением жду совместной работы с Моуриньо. Также мне хочется поскорее познакомиться с фанатами «Челси».