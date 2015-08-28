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Дель Боске назвал состав сборной Испании на сентябрьские матчи

28 августа 2015, 13:40
Наставник сборной Испании Висенте Дель Боске огласил состав команды на предстоящие матчи отбора Евро-2016 против Македонии и Словакии.

Вратари: Касильяс («Порту»), Рико («Севилья»), Де Хеа (МЮ).

Защитники: Хуанфран («Атлетико»), Пике, Бартра, Альба (все — «Барселона»), Рамос, Карвахаль (оба — «Реал»), Аспиликуэта («Челси»), Бернат («Бавария»).

Полузащитники: Коке («Атлетико»), Бускетс, Иньеста (оба — «Барселона»), Мата (МЮ), Касорла («Арсенал»), Силва («Ман Сити»), Иско («Реал»), Фабрегас («Челси»).

Нападающие: Витоло («Севилья»), Алькасер («Валенсия»), Педро, Коста (оба — «Челси»).
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Bonnucci
Bonnucci ответ Exia (раскрыть)
29 августа 2015 в 17:50
Если точнее из Барсы!!! из Реала только 3-Человека играли!
ISFAN07
ISFAN07
29 августа 2015 в 10:33
Мората, Иско, Коке, Карвахаль, Хесе - будущее Испании!
nahan
nahan
29 августа 2015 в 07:36
Дель Боске вызвал Касу, привет Пересу!
Exia
Exia
29 августа 2015 в 04:31
А ведь в 2010 году Сборная состояла в основном из Барсы и Реала. Времена меняются.
wodota
wodota ответ RonaldoBrazil (раскрыть)
28 августа 2015 в 23:24
Торрес слишком сдал...Толку нет.
RonaldoBrazil
RonaldoBrazil
28 августа 2015 в 20:23
А где Торрес,Негредо,Хесус Навас,Хувакин Санчес?
Triem
Triem ответ Vector-B B (раскрыть)
28 августа 2015 в 20:17
Да... Вот такие гады годы!
Triem
Triem ответ РЕАЛ МАН-СИТИ РУЛЯТ (раскрыть)
28 августа 2015 в 20:16
Тут говорят что Мората травмирован, иначе я бы тоже офигевал почему усач его не вызвал)!
Фата лист
Фата лист
28 августа 2015 в 19:59
Мда, не та нынче Испания...
JonSnow
JonSnow ответ Artuom (раскрыть)
28 августа 2015 в 16:44
просто в Барсе ему теперь это незачем делать, он делает больше черновой работы, разделил функции Хави вместе с Месси, впереди есть кому блистать, да, для своего уровня он сдал немного, но говорю, лучше в сборной нету просто сейчас
Artuom
Artuom ответ JonSnow (раскрыть)
28 августа 2015 в 16:23
Ну не знаю... в умении держать мяч - да он хорош(у Иньесты забрать мяч сложнее чем у Месси), да все еще может выдать класную передачу. Но редко... очень редко(а ведь он не опорник,а атакующий полузащитник!).
Пару сезонов назад он вел команду за собой, был самым работоспособным. А теперь какой-то серенький, незаметный игрок вспыхивающий пару раз за матч.
Sevastopol-www
Sevastopol-www
28 августа 2015 в 16:15
Касильяса хоть увидим в главной команде)
JonSnow
JonSnow ответ Artuom (раскрыть)
28 августа 2015 в 16:00
а кто лучше Иньесты?) он сдал на фоне мсн, а так он лучше остальных
JonSnow
JonSnow ответ Real Madrid-C (раскрыть)
28 августа 2015 в 15:58
иньеста лучший в этом составе среди полузащитников, он сдал, но сдал только для своего уровня, для других он по прежнему недосягаем
Суmраk 05
Суmраk 05 ответ Artuom (раскрыть)
28 августа 2015 в 15:48
Рико очень хорошо стоит. если будет играть серьезную конкуренцию ДДХ может составить
DavideSanton
DavideSanton ответ РЕАЛ МАН-СИТИ РУЛЯТ (раскрыть)
28 августа 2015 в 15:47
Эрерра если не ошибаюсь ещё ни разу не играл за сборную
DavideSanton
DavideSanton ответ Islam0500 (раскрыть)
28 августа 2015 в 15:46
Потому что травма, б...ь)
Суmраk 05
Суmраk 05
28 августа 2015 в 15:42
Бартра... где Сан Хосе
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
28 августа 2015 в 15:38
Радует появление в сборной Витоло и Рико. Но в целом состав средний.
Vector-B B
Vector-B B ответ Triem (раскрыть)
28 августа 2015 в 15:18
Без Хави,Алонсо как то грустно становится(
Parker1_9
Parker1_9
28 августа 2015 в 15:18
Касилья перейдя в дубль Реала потерял место в сборной
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Cules2013 (раскрыть)
28 августа 2015 в 15:17
Бельгия провалится,Чехия не думаю,Голандцы? нее,посмотри на них в отборе как они играют,Франция дома играет,согласен плюс,но не думаю что они прям выстрелят,хотя может быть все,на счет Англии,омолодились? не забывай это Англичане,всегда не везучие,Германия согласен может,тоже сбавила после победа на мире,а Италия,не та сборная которая была раньше и я даже не знаю кто там ее может потянуть за собой,нет лидера вообще.
katalonez
katalonez
28 августа 2015 в 14:58
Бартра?! надеюсь что не выпустят...
Artuom
Artuom ответ РЕАЛ МАН-СИТИ РУЛЯТ (раскрыть)
28 августа 2015 в 14:57
Мората вроде травмирован, а Эррера... нестабилен.Бывают отличные матчи, а бывают... матчи когда он смотрится инородным телом и часто ошибается.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Real Madrid-C (раскрыть)
28 августа 2015 в 14:54
В прошлый раз ведь не получилось, а что, сейчас они стали лучше играть?
РЕАЛ МАН-СИТИ РУЛЯТ
РЕАЛ МАН-СИТИ РУЛЯТ ответ Triem (раскрыть)
28 августа 2015 в 14:53
нету еще мораты и эрреры
Triem
Triem
28 августа 2015 в 14:48
Сразу бросается в глаза отсутствие Хави! Жаль, что время берет свое!
Artuom
Artuom
28 августа 2015 в 14:45
Взял молодого Рико... понимаю 3 вратарь, нужно дать надежду. Но ведь есть опытные вратари...
Касильяс опять за былые заслуги. Уже несколько лет как не играет на уровне.
В защиту взял Бартру... :D, мало он Барсе привез??
Иньеста в прошлом сезоне играл средне и этот начал не очень. Это уже не тот "моторчик"(( У Касорлы тоже не всегда идет игра. Ну ладно это два опытных игрока.
mamrik-09
mamrik-09
28 августа 2015 в 14:32
Коста впорядке
Cules2013
Cules2013 ответ Real Madrid-C (раскрыть)
28 августа 2015 в 14:28
Насчёт спокойно сомневаюсь. Франция на ходу, Германия сбавила обороты, но это не означает, что они не смогут взять трофей. Италия тоже может блеснуть. Англия омолодилась, теперь много талантливых и скоростных игроков. Голландия, Бельгия, Швейцария, Исландия, Чехия - много крови могут выпить у фаворитов.
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