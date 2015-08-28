Дель Боске назвал состав сборной Испании на сентябрьские матчи

Наставник сборной Испании Висенте Дель Боске огласил состав команды на предстоящие матчи отбора Евро-2016 против Македонии и Словакии.
Вратари: Касильяс («Порту»), Рико («Севилья»), Де Хеа (МЮ).
Защитники: Хуанфран («Атлетико»), Пике, Бартра, Альба (все — «Барселона»), Рамос, Карвахаль (оба — «Реал»), Аспиликуэта («Челси»), Бернат («Бавария»).
Полузащитники: Коке («Атлетико»), Бускетс, Иньеста (оба — «Барселона»), Мата (МЮ), Касорла («Арсенал»), Силва («Ман Сити»), Иско («Реал»), Фабрегас («Челси»).
Нападающие: Витоло («Севилья»), Алькасер («Валенсия»), Педро, Коста (оба — «Челси»).
Вратари: Касильяс («Порту»), Рико («Севилья»), Де Хеа (МЮ).
Защитники: Хуанфран («Атлетико»), Пике, Бартра, Альба (все — «Барселона»), Рамос, Карвахаль (оба — «Реал»), Аспиликуэта («Челси»), Бернат («Бавария»).
Полузащитники: Коке («Атлетико»), Бускетс, Иньеста (оба — «Барселона»), Мата (МЮ), Касорла («Арсенал»), Силва («Ман Сити»), Иско («Реал»), Фабрегас («Челси»).
Нападающие: Витоло («Севилья»), Алькасер («Валенсия»), Педро, Коста (оба — «Челси»).
Пару сезонов назад он вел команду за собой, был самым работоспособным. А теперь какой-то серенький, незаметный игрок вспыхивающий пару раз за матч.
Пару сезонов назад он вел команду за собой, был самым работоспособным. А теперь какой-то серенький, незаметный игрок вспыхивающий пару раз за матч.
Касильяс опять за былые заслуги. Уже несколько лет как не играет на уровне.
В защиту взял Бартру... :D, мало он Барсе привез??
Иньеста в прошлом сезоне играл средне и этот начал не очень. Это уже не тот "моторчик"(( У Касорлы тоже не всегда идет игра. Ну ладно это два опытных игрока.
Касильяс опять за былые заслуги. Уже несколько лет как не играет на уровне.
В защиту взял Бартру... :D, мало он Барсе привез??
Иньеста в прошлом сезоне играл средне и этот начал не очень. Это уже не тот "моторчик"(( У Касорлы тоже не всегда идет игра. Ну ладно это два опытных игрока.