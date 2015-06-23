Чемпионат России начнется 17 июля

Сегодня на собрании клубов РФПЛ утвержден календарь сезона.
Первый тур нового чемпионата пройдет с 17 по 20 июля. Пока точно известно, что чемпион России-2014/15 "Зенит" начнет чемпионат матчем с "Динамо".
Первый тур нового чемпионата пройдет с 17 по 20 июля. Пока точно известно, что чемпион России-2014/15 "Зенит" начнет чемпионат матчем с "Динамо".
граждане мусульмане в этот день начинают праздновать Ураза-Байрам... им будет не до футбола
граждане мусульмане в этот день начинают праздновать Ураза-Байрам... им будет не до футбола
«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара)
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)
«Амкар» (Пермь) — «Краснодар»
«Спартак» (Москва) — «Уфа»
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Терек» (Грозный)
«Кубань» (Краснодар) — «Урал» (Екатеринбург)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва)
«Мордовия» (Саранск) — «Локомотив» (Москва)
«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара)
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)
«Амкар» (Пермь) — «Краснодар»
«Спартак» (Москва) — «Уфа»
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Терек» (Грозный)
«Кубань» (Краснодар) — «Урал» (Екатеринбург)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва)
«Мордовия» (Саранск) — «Локомотив» (Москва)
Составляют-состыковывают?)
Составляют-состыковывают?)