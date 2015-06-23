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Чемпионат России начнется 17 июля

23 июня 2015, 14:14
 Сегодня на собрании клубов РФПЛ утвержден календарь сезона.

Первый тур нового чемпионата пройдет с 17 по 20 июля. Пока точно известно, что чемпион России-2014/15 "Зенит" начнет чемпионат матчем с "Динамо".
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
24 июня 2015 в 06:31
В прошлом сезоне он начался только в августе месяце кстати! Хотя вообщем то правильно сделали, что сместили сроки проведения чемпионата на две недели вперед) И поля будут хорошие и не придется играть последние туры первого круга в мороз.
redbluegorsk
redbluegorsk
23 июня 2015 в 23:18
Скорее бы уже
Деникин_А
Деникин_А
23 июня 2015 в 22:32
Значит осень начинается в июле, когда уже не жарко
Way Up
Way Up ответ Varvarist (раскрыть)
23 июня 2015 в 22:26
а это как всегда все через [Соблюдайте правила ] в РФС
Varvarist
Varvarist
23 июня 2015 в 18:12
Игры по понедельникам - это спецом для болельщиков сделано!
Willian05
Willian05
23 июня 2015 в 17:47
жду недождусь
Летов
Летов ответ морозз (раскрыть)
23 июня 2015 в 17:24
останется ли кто там ваще??
Петр 1
Петр 1
23 июня 2015 в 17:23
надо начинать чемпионат с победы!
brooks
brooks ответ Баба Яга против (комментарий удален) (раскрыть)
23 июня 2015 в 17:00
Ты девушка?! Ты меня извини, не знал! Может и пересекались)
VIPded
VIPded
23 июня 2015 в 16:48
Отлично. Чуть-чуть осталось...
brooks
brooks
23 июня 2015 в 16:13
17 июля-день свадьбы моих родителей.
Fester_Addams
Fester_Addams
23 июня 2015 в 16:06
О как!
граждане мусульмане в этот день начинают праздновать Ураза-Байрам... им будет не до футбола
Dead Silence
Dead Silence
23 июня 2015 в 15:54
Свершилось!
vampir1991
vampir1991
23 июня 2015 в 15:40
Однозначно главный матч тура
nahan
nahan
23 июня 2015 в 15:18
Сразу с Динамо, круто.
brooks
brooks ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
23 июня 2015 в 15:14
А как мы ждём комедии под названием цска, словами не передать!))
ДАША Д
ДАША Д
23 июня 2015 в 15:11
Это же целая половина лета!
112910415
112910415
23 июня 2015 в 15:09
соскучиться-то не успеем
brooks
brooks
23 июня 2015 в 14:59
17-го опять начинаем хардкор, смех сквозь слёзы.
sir_Alex
sir_Alex
23 июня 2015 в 14:51
Меньше месяца
пропс 8
пропс 8
23 июня 2015 в 14:40
Надеюсь,специально для любителей футбола побольше туров в ноябре и декабре сделают.
LOpp
LOpp ответ Levadia (раскрыть)
23 июня 2015 в 14:37
Под Зенит ещё не до делали
enot7000
enot7000
23 июня 2015 в 14:36
cкоро уже
Femax
Femax
23 июня 2015 в 14:36
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара)

ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

«Амкар» (Пермь) — «Краснодар»

«Спартак» (Москва) — «Уфа»

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Терек» (Грозный)

«Кубань» (Краснодар) — «Урал» (Екатеринбург)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва)

«Мордовия» (Саранск) — «Локомотив» (Москва)
морозз
морозз
23 июня 2015 в 14:35
Полиционеры будут злые и погоняют вальяжных футболистов Зенита не по детски!
DIDI 23
DIDI 23
23 июня 2015 в 14:34
Фанаты зенита как всегда какосячат, и полуячат технарь.
mordvin60
mordvin60
23 июня 2015 в 14:32
Уже меньше месяца...
LOpp
LOpp
23 июня 2015 в 14:31
Опять несчастные 8 матчей на 4 дня будут растягивать
Levadia
Levadia
23 июня 2015 в 14:30
Ну и где сам календарь?
Составляют-состыковывают?)
molotovcoctail
molotovcoctail
23 июня 2015 в 14:30
Меньше месяца,ура товарищи!!!
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