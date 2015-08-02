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«Мордовия» в компенсированное время ушла от поражения

02 августа 2015, 18:54
В матче 3-го тура РФПЛ «Мордовия» и «Урал» сыграли вничью.

Саранск, стадион «Старт»

«Мордовия» — «Урал» — 1:1 (0:1)
Голы: Манучарян 41, Луценко 90+1

«Мордовия»: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Шитов, Стеванович, Власов, Дудиев (Сысуев 74), Бобер (Ле Таллек 46), Мухаметшин (Самодин 88), Луценко

«Урал»: Арапов, Хозин, Лунгу (Данцев 88), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Дорожкин 7), Фонтанельо, Манучарян (Ставпец 68), Сапета, Ерохин, Емельянов
 
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
 
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

 
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Источник: soccer.ru Автор: Станислав Шевченко
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Все комментарии
Sevastopol-www
Sevastopol-www
26 августа 2015 в 11:08
Не дотерпели гости...
Bolshoy
Bolshoy ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2015 в 11:43
По первому тайму, возможно. Во втором игра шла на половине поля " Урала". Дожали. А если бы еще минут пять осталось, возможно, " Мордовия" и выиграла бы. Но это - если бы, да кабы)))))
морозз
морозз
03 августа 2015 в 09:24
Мордовия молодцы а вот Урал в Пердив и на долго!
Evgenii333
Evgenii333
03 августа 2015 в 08:26
Жаль
Майкл59ru
Майкл59ru
03 августа 2015 в 07:44
Как же так. Расслабился Урал в концовке и потерял концентрацию,за что и поплатился.
Anus1300
Anus1300
03 августа 2015 в 07:41
Отскочила мордва
nautilus163
nautilus163
03 августа 2015 в 01:26
Это хорошо для других команд!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
02 августа 2015 в 23:49
повезло
LAKZ
LAKZ ответ sir_Alex (раскрыть)
02 августа 2015 в 22:54
оу..помогло. благодарю!
112910415
112910415
02 августа 2015 в 22:03
повезло Гордееву!
sir_Alex
sir_Alex ответ LAKZ (раскрыть)
02 августа 2015 в 21:34
Adblock справился и с этим окошком
BP
BP ответ Блоссия (раскрыть)
02 августа 2015 в 21:13
да, не в первый раз такое. Верно подметила.
LAKZ
LAKZ
02 августа 2015 в 21:11
что за пробел большой под окошком для ввода сообщулек?
EAGinLE
EAGinLE
02 августа 2015 в 21:10
Молодцы .
Коняра85
Коняра85 ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2015 в 20:54
ну терек и инжи - все понятно. но чем тебе не угодило Динамо?
Коняра85
Коняра85 ответ Блоссия (раскрыть)
02 августа 2015 в 20:53
гениально. это начало нового блога?
Коняра85
Коняра85
02 августа 2015 в 20:52
игра была равна
mentos-live
mentos-live
02 августа 2015 в 20:19
Эх, Фонтанелло.
Не ошибся бы на последней минуте, в моменте с забитым мячом, быть бы ему игроком матча.
Досадно.
Parker1_9
Parker1_9
02 августа 2015 в 20:12
Ганчаренко показывает свой уровень, Кубань кусает локти.
Ну и кто теперь полностью доверяет Кучуку.
Болельщик2403
Болельщик2403
02 августа 2015 в 20:02
Боролись два толковых тренера
VIPded
VIPded
02 августа 2015 в 19:57
Эх, завалили мне ставочку... ))) Но молодцы, конечно, до упора бились.
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
02 августа 2015 в 19:35
мардва-крута как Женя Харьковский.мудко часто ездит в саранск.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 августа 2015 в 19:35
Мордовия сорвала мою ставку, черт! Ставил на победу Урала, но увы( После довольно таки неожиданной победы в первом туре над Кубанью, Урал немного снизил обороты. Хотя и Мордовии нужны очки, особенно дома)
Блоссия
Блоссия
02 августа 2015 в 19:29
Урал становится автором ничьих на выезде.
sir_Alex
sir_Alex
02 августа 2015 в 19:28
Бились до конца
Bobus
Bobus
02 августа 2015 в 19:21
и вышло "не себе, не людям"
rubinovyi2
rubinovyi2
02 августа 2015 в 19:14
Вот это не свезло Уралу.
Fred Devil
Fred Devil
02 августа 2015 в 19:13
Мордовия совершила чудо! Обе ставки продолжают жить! Ура Саранску!))
aMur
aMur
02 августа 2015 в 19:10
Ну и ладно.
EGF555LOKO1
EGF555LOKO1
02 августа 2015 в 19:08
УРАЛ НАСТИГАЕТ СПАРТАК и создает отрыв от Динамо.

И все возражения на этот счет я отношу к недостаткам неполного среднего образования и пробелам в воспитании.
Гость
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