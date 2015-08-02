«Мордовия» в компенсированное время ушла от поражения

«Реал» выиграл финал Лиги чемпионов, победив «Ливерпуль». «Соккер.ру» — о

«Рома» выиграла первую в истории Лигу конференций. «Соккер.ру» — о триумфе Жозе

Или хочет новых трофеев.

Неадекватность французской полиции против хитрости англичан.

В финале стыковых матчей за право сыграть в АПЛ «Ноттингем» обыграл «Хаддерсфилд