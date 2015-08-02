«Мордовия» в компенсированное время ушла от поражения

В матче 3-го тура РФПЛ «Мордовия» и «Урал» сыграли вничью.
Саранск, стадион «Старт»
«Мордовия» — «Урал» — 1:1 (0:1)
Голы: Манучарян 41, Луценко 90+1
«Мордовия»: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Шитов, Стеванович, Власов, Дудиев (Сысуев 74), Бобер (Ле Таллек 46), Мухаметшин (Самодин 88), Луценко
«Урал»: Арапов, Хозин, Лунгу (Данцев 88), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Дорожкин 7), Фонтанельо, Манучарян (Ставпец 68), Сапета, Ерохин, Емельянов
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
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Не ошибся бы на последней минуте, в моменте с забитым мячом, быть бы ему игроком матча.
Досадно.
Не ошибся бы на последней минуте, в моменте с забитым мячом, быть бы ему игроком матча.
Досадно.
Ну и кто теперь полностью доверяет Кучуку.
Ну и кто теперь полностью доверяет Кучуку.
И все возражения на этот счет я отношу к недостаткам неполного среднего образования и пробелам в воспитании.
И все возражения на этот счет я отношу к недостаткам неполного среднего образования и пробелам в воспитании.