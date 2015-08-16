«Локомотив» — «Терек»: стартовые составы

Стали известны составы «Локомотива» и «Терека» на матч 5-го тура РФПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Касаев, Самедов, Миранчук, Ниассе.
«Терек»: Годзюр, Родолфо, Адилсон, Маурисио, Садаев, Кудряшов, Айсатти, Семенов, Иванов, Рыбус, Уциев.
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