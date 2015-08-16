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«Локомотив» — «Терек»: стартовые составы

16 августа 2015, 12:57
Стали известны составы «Локомотива» и «Терека» на матч 5-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Касаев, Самедов, Миранчук, Ниассе.

«Терек»: Годзюр, Родолфо, Адилсон, Маурисио, Садаев, Кудряшов, Айсатти, Семенов, Иванов, Рыбус, Уциев.
 
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Перевод с twitter.com Автор: Дмитрий Герасимов
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Все комментарии
Sevastopol-www
Sevastopol-www
18 августа 2015 в 10:43
Голов так и не забили...
Санчо Панса
Санчо Панса
16 августа 2015 в 14:39
Логашов в центре защиты что ли сыграет) А как же Дюрица и тот же Пейчинович? И в очередной раз нет Буссуфа. Похоже, что марокканец все же вернется в Андерлехт) И тоже одна из причин - приславутый лимит.
limon2lime95reg
limon2lime95reg
16 августа 2015 в 13:51
Е5 локо
limon2lime95reg
limon2lime95reg
16 августа 2015 в 13:50
США за Нас
limon2lime95reg
limon2lime95reg
16 августа 2015 в 13:47
Вперед Терек
DIDI 23
DIDI 23 ответ DXTK (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:45
Да, ещё у Тарасова 100 матч за Локомотив.
DIDI 23
DIDI 23 ответ DXTK (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:43
По ходу вся надежда на Самедова.
DIDI 23
DIDI 23 ответ DXTK (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:41
Уткин?
DIDI 23
DIDI 23 ответ drug01 (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:39
Пусть сначала получит лицензию на отстрел в РФПЛ.
DXTK
DXTK
16 августа 2015 в 13:35
Сегодня я ставлю на Локомотив и на их минимальную победу над Териком 1-0. Это мой комментаторский штамп, но я думаю после итого его запомнят многие зрители этого матча. Так что отложите все свои дела выключите интернет и давайте наслаждаться этой игрой, которая вот вот скоро стартует.
sir-5
sir-5 ответ drug01 (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:20
По встречным рельсам.
Vane4ek
Vane4ek ответ chichipuh (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:15
Скорее всего...
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x
16 августа 2015 в 13:15
Удачи ТЕРЕКУ!!!!!
chichipuh
chichipuh ответ Vane4ek (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:13
В новостях вроде не проскакивало... Это после Урала по ходу?
Vane4ek
Vane4ek ответ chichipuh (раскрыть)
16 августа 2015 в 13:10
Травма
drug01
drug01
16 августа 2015 в 13:08
Смородская дала установку обойти Зенит!
chichipuh
chichipuh
16 августа 2015 в 13:05
Удачи Локо. Интересно, почему Логашов вместо Пейчиновича.
Chan20
Chan20
16 августа 2015 в 13:05
Пусть победит сильнейший...главное чтобы бодренький матч получился...
Vane4ek
Vane4ek
16 августа 2015 в 13:05
Только Локо! Только победа !
Ариф Максимович
Ариф Максимович
16 августа 2015 в 13:03
Тереку победы
sir-5
sir-5
16 августа 2015 в 13:03
2-1.Если болтунишку Бузова не удалят.
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