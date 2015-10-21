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Ракитич: «Выйти на замену без должной разминки было нелегко»

21 октября 2015, 08:29
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

 Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, ставший главным героем матча против БАТЭ, поделился мнением об игре в Борисове.

«Провели хороший матч и взяли три очка. Вся команда сыграла сегодня классно. Играть здесь было тяжело, холод и все остальное. Однако мы проделали отличную работу, бились друг за друга. Сейчас можно порадоваться второй победе и готовиться к следующим матчам. Выйти на замену без должной разминки было нелегко. Но я здесь, чтобы помогать команде. Здорово, что это получилось, к счастью, я забил свои первые голы в сезоне. БАТЭ – хорошая команда, у нее есть шансы, но мы предпочитаем думать о себе».

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Ракитич Иван
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
ZORY123
ZORY123
21 октября 2015 в 22:38
Молодец.
зигзаг
зигзаг ответ DenimTornado (раскрыть)
21 октября 2015 в 16:38
А затем, чтобы Месси этим не занимался.
DenimTornado
DenimTornado ответ зигзаг (раскрыть)
21 октября 2015 в 11:52
А зачем?
зигзаг
зигзаг
21 октября 2015 в 11:20
Ракитич хорош, но верткости в нем не хватает и умение делать нестандартные молниеносные пасы. Хави не заменить.
starche
starche
21 октября 2015 в 10:45
Ракитич - супер!
Mitsubanchik
Mitsubanchik
21 октября 2015 в 08:44
Герой матча.
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