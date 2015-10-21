Ракитич: «Выйти на замену без должной разминки было нелегко»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, ставший главным героем матча против БАТЭ, поделился мнением об игре в Борисове.
«Провели хороший матч и взяли три очка. Вся команда сыграла сегодня классно. Играть здесь было тяжело, холод и все остальное. Однако мы проделали отличную работу, бились друг за друга. Сейчас можно порадоваться второй победе и готовиться к следующим матчам. Выйти на замену без должной разминки было нелегко. Но я здесь, чтобы помогать команде. Здорово, что это получилось, к счастью, я забил свои первые голы в сезоне. БАТЭ – хорошая команда, у нее есть шансы, но мы предпочитаем думать о себе».