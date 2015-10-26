Мутко: «Вынесем решение по главному тренеру сборной до 5-6 ноября»

Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко назвал дату, когда Российский футбольный союз подпишет контракт с главным тренером сборной России. После успешного завершения отборочного турнира краткосрочный контракт Леонида Слуцкого с РФС истек, а новый пока не подписан.
«Когда будет ясность, тогда вы все узнаете. Я уже говорил, что мы удовлетворены работой тренерского штаба.
13 ноября у нас матч с Португалией. Как минимум до 5-6 ноября должны будем вынести решение. Скажу еще раз: необходимо считаться с клубами. К тому ЦСКА успешно выступает в Лиге чемпионов и чемпионате России, должны это учитывать», — приводит слова Мутко корреспондент «СЭ» Сергей Астахов.