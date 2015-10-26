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Мутко: «Вынесем решение по главному тренеру сборной до 5-6 ноября»

26 октября 2015, 13:40

 Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко назвал дату, когда Российский футбольный союз подпишет контракт с главным тренером сборной России. После успешного завершения отборочного турнира краткосрочный контракт Леонида Слуцкого с РФС истек, а новый пока не подписан.

«Когда будет ясность, тогда вы все узнаете. Я уже говорил, что мы удовлетворены работой тренерского штаба.

13 ноября у нас матч с Португалией. Как минимум до 5-6 ноября должны будем вынести решение. Скажу еще раз: необходимо считаться с клубами. К тому ЦСКА успешно выступает в Лиге чемпионов и чемпионате России, должны это учитывать», — приводит слова Мутко корреспондент «СЭ» Сергей Астахов.

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Все комментарии
jeyone
jeyone ответ eniseyspb (раскрыть)
27 октября 2015 в 09:36
Вот не нужно вот этого, если бы да кабы ля ля ля. То во рту выросли грибы.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 октября 2015 в 05:41
Буду рад, если ты окажешься не прав)
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
26 октября 2015 в 22:27
круто
meridian221
meridian221
26 октября 2015 в 22:11
как бы Вас всех потом не вынесли
eniseyspb
eniseyspb ответ форева (раскрыть)
26 октября 2015 в 22:11
переход на личности как констатация факта отсутствия аргументации)) не буду Вам ничего растолковывать просто напомню что фактически матч с Черногорией закончился вничью.)))остальное посчитайте сами ну и в игнор Вас как бесперспективного оппонента нуне интересно с Вами общаться неумеющими аргументировать свою позицию
sir_Alex
sir_Alex
26 октября 2015 в 22:04
Кто станет преемником Леонида?
starche
starche
26 октября 2015 в 22:00
Очень "трудная" работа у тренера сборной, особенно сейчас. lol
starche
starche
26 октября 2015 в 21:58
Бердыева в сборную!
Viktor41
Viktor41
26 октября 2015 в 21:58
Мутко такой "загадочный".
caravanbashi
caravanbashi
26 октября 2015 в 21:32, ред.
Леня это второй Жора Ярцев и подписывать контракт дальше евро не следует, потому что очередной 1-7 во Франции не за горами.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 октября 2015 в 20:56
Думал уже решили
mat73
mat73
26 октября 2015 в 20:20
Че тянуть то?
aztec1970
aztec1970 ответ 8-Gattuso-8 (раскрыть)
26 октября 2015 в 19:48
А зачем? Ирану проиграли, с Катаром ничья была.
aztec1970
aztec1970
26 октября 2015 в 19:44
Ага, вынесем решение и секретный протокол с Гинером о компенсации (медали или кубок),
3fire
3fire ответ molotovcoctail (раскрыть)
26 октября 2015 в 19:30
Страшно..., но интересно!
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ ответ 8-Gattuso-8 (раскрыть)
26 октября 2015 в 19:20
И Фареры...
molotovcoctail
molotovcoctail ответ Zenit победит (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2015 в 19:19
Тоже про эту рокеровку подумал,любопытно на это посмотреть,что из этого выйдет!
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ
26 октября 2015 в 19:18
Вот возьмутся всей гурьбой, поднапрягутся,и-вынесут! На своих плечах! Герои..!)
molotovcoctail
molotovcoctail ответ denmig (раскрыть)
26 октября 2015 в 19:18
Солидарен!
Mitsubanchik
Mitsubanchik
26 октября 2015 в 19:15
И чего тянут кота за ....?
форева
форева ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2015 в 19:13
Это он уже заранее соломку своим начал стелить.))) денег то в этом сезоне у них на чемпионство уже нехватает, все в прошлом году ухнули. Кризис и запросы кабинетов выросли. Так что в этом году чемпион настоящий будет по всем спортивным принципам. Как в позапрошлом сезоне и 2 сезона назад.))
форева
форева ответ eniseyspb (раскрыть)
26 октября 2015 в 19:09
А мы чего, Черногории проиграли?))) Прежде чем глупость сказать , лучше подумать , если есть чем.))
112910415
112910415
26 октября 2015 в 18:53
дело ясное
nik9373
nik9373 ответ Лепрекон (раскрыть)
26 октября 2015 в 18:50
Что же он сделал такого?
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ ответ denmig (раскрыть)
26 октября 2015 в 18:32
За державу обидно... Но согласен!
andrefino13
andrefino13
26 октября 2015 в 18:20
Лёня,с Португалией можешь сливать спокойно,пускай играет второй состав,потому как,даже мы устали не игравши.Слуцкий молодец и до июня может заниматься тылами,без давления на результат.Лёня,у них(Мутко-все министерства) альтернативы нет,они уже все решили,так что делай команду,делай что умеешь а мы поддержим.Звучит глупо,потому как накосячили некоторые,но тебе верят люди.
denmig
denmig
26 октября 2015 в 17:47
а где же баболло ? хотя бы одна треть как у капеллы? а то значит как тренер европейского уровня ( ГВК ИТД) так дайте ему 7 млн баболло и не жалко ( или не жудко) ? а как своему - так иди за три копейки!!!
Unseen
Unseen
26 октября 2015 в 17:45
Лёня совмещать будет видимо
alfranza
alfranza
26 октября 2015 в 17:23
Вынесем решение... и мозг...кому-то
Объективное мнение
Объективное мнение
26 октября 2015 в 17:21
совмещение будет до евро а дальше посмотрим
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