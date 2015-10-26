Мутко: «Вынесем решение по главному тренеру сборной до 5-6 ноября»

1445856008

26 октября 2015, 13:40

Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко назвал дату, когда Российский футбольный союз подпишет контракт с главным тренером сборной России. После успешного завершения отборочного турнира краткосрочный контракт с РФС истек, а новый пока не подписан.

«Когда будет ясность, тогда вы все узнаете. Я уже говорил, что мы удовлетворены работой тренерского штаба.