Шустер: «Реал» и «Барселона» сыграют вничью 2:2"

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19 ноября 2015, 17:28

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» дал прогноз на «класико», которое пройдет послезавтра в Мадриде.

«Я уверен, что в „класико“ может произойти что угодно, поэтому не имеет никакого значения то, что в своем предыдущем поединке „Реал“ уступил „Севилье“, а „Барселона“ провела перед перерывом несколько хороших поединков. Повторюсь, всё то, что было раньше, не будет иметь никакого значения. Лично я ставлю в этой игре на ничью 2:2».