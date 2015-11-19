Шустер: «Реал» и «Барселона» сыграют вничью 2:2"

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Бернд Шустер дал прогноз на «класико», которое пройдет послезавтра в Мадриде.
«Я уверен, что в „класико“ может произойти что угодно, поэтому не имеет никакого значения то, что в своем предыдущем поединке „Реал“ уступил „Севилье“, а „Барселона“ провела перед перерывом несколько хороших поединков. Повторюсь, всё то, что было раньше, не будет иметь никакого значения. Лично я ставлю в этой игре на ничью 2:2».
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