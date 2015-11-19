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Шустер: «Реал» и «Барселона» сыграют вничью 2:2"

19 ноября 2015, 17:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Бернд Шустер дал прогноз на «класико», которое пройдет послезавтра в Мадриде.

«Я уверен, что в „класико“ может произойти что угодно, поэтому не имеет никакого значения то, что в своем предыдущем поединке „Реал“ уступил „Севилье“, а „Барселона“ провела перед перерывом несколько хороших поединков. Повторюсь, всё то, что было раньше, не будет иметь никакого значения. Лично я ставлю в этой игре на ничью 2:2».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
20 ноября 2015 в 06:01
Я тоже считаю, что Эль-Классико завершится ничьей, причем не нулевой! И пусть оба клуба покажут классный футбол, который будет соответствовать их статусам)
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера ответ Galaxy real way (раскрыть)
19 ноября 2015 в 23:00
Зрелище будет!Но проблема в том,что Барселона здорово играет первым номером.А при Луисе Энрике Барса и вовсе научилась хорошо контратаковать.Но у Реала тоже есть плюсы.Реал тоже научился играть первым номером.А контратаковать Реал умел хорошо,это было оружием Реала в Класико!Удачного просмотра мадридистам и блаугранас!
Die Roten
Die Roten
19 ноября 2015 в 22:27
я тоже думаю будет ничья.чтоб интрига сохранилась.
renamed 06
renamed 06 ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
19 ноября 2015 в 22:01
Забейте гол и она посыпится .
renamed 06
renamed 06
19 ноября 2015 в 21:59
Посмотрим сможет ли забить Реалу хвалёная парочка? Думаю нет.
нечитайло
нечитайло
19 ноября 2015 в 20:07
ждем с нетерпением
nahan
nahan
19 ноября 2015 в 20:07
Будем посмотреть внимательно...
Galaxy real way
Galaxy real way
19 ноября 2015 в 18:47
Мадридцы за открытый футбол.
Marca: игроки «Реала» попросят Рафаэля Бенитеса не играть от обороны в Эль Класико
Зрелище ожидается!
gl
gl
19 ноября 2015 в 18:33
Бегу в контору
Galaxy real way
Galaxy real way
19 ноября 2015 в 18:20
Откуда Шустеру знать?
Победа за Реалом на Бернабеу!
drug01
drug01
19 ноября 2015 в 18:19
Реал на сегодня чуть слабее. ..
бoсх
бoсх
19 ноября 2015 в 18:09
предположу,что барсуки проиграют...
manutd navsegda
manutd navsegda
19 ноября 2015 в 17:54
Проиграет Реал, шансы есть и победить но процентов 30.
wojanolja
wojanolja
19 ноября 2015 в 17:31
понятно..прогноз
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