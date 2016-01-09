Пардью: «Если Мане захочет уйти, то „Саутгемптон“ будет бессилен»

Рулевой «Кристал Пэлас» Алан Пардью накануне встречи Кубка Англии против «Саутгемптона» заявил, что «святые» не смогут удержать Садьо Мане, если тот решит перейти в другой клуб:
«Он всех впечатлил своей игрой. Раз о его трансфере ходит так много слухов, то, вероятно, в этом есть связь.
Думаю, что у „Саутгемптона“ хватит средств удержать Мане, поэтому тут все зависит от того, предан ли игрок клубу. Знаю по своему опыту, что если сердце и разум игрока не находятся в клубе, то деньги не играют никакой роли».