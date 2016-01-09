ГлавнаяНовости

Пардью: «Если Мане захочет уйти, то „Саутгемптон“ будет бессилен»

09 января 2016, 11:28
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Рулевой «Кристал Пэлас» Алан Пардью накануне встречи Кубка Англии против «Саутгемптона» заявил, что «святые» не смогут удержать Садьо Мане, если тот решит перейти в другой клуб: 

«Он всех впечатлил своей игрой. Раз о его трансфере ходит так много слухов, то, вероятно, в этом есть связь.

Думаю, что у „Саутгемптона“ хватит средств удержать Мане, поэтому тут все зависит от того, предан ли игрок клубу. Знаю по своему опыту, что если сердце и разум игрока не находятся в клубе, то деньги не играют никакой роли». 

Все новости
Иличич признался, что был готов бросить футбол
Сегодня, 10:02 Комментарии2
Сантуш: «Даже не знаю, переходил ли Азербайджан центр поля в 1-м тайме»
Сегодня, 07:48 Комментарии2
Таркович: «Другим командам тоже будет проблематично победить на Кипре»
Сегодня, 07:33 Комментарии2
Облак: «На мой взгляд, Хорватия входит в топ-5 команд Европы»
Сегодня, 07:13 Комментарии7
Жиру: «Мы не собираемся оправдываться за ничью с Украиной»
Сегодня, 07:02 Комментарии5
Кек: «Это очень большая победа для сборной Словении»
Сегодня, 06:12 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Саутгемптон
Саутгемптон
09 января 2016 в 13:47
Да уж печально как денежные мешки убивают клубы которые безогромных денег показывают хороший футбол...
Kurtd
Kurtd
09 января 2016 в 12:34
Мане хорош, бесспорно, но уровень ему нужно поддерживать.Летом, вероятно, уйдёт, если Сотон в еврокубки не пробьется.
Tommy Lee
Tommy Lee
09 января 2016 в 11:34
Следил бы лучше за своими игроками.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100