Пардью: «Если Мане захочет уйти, то „Саутгемптон“ будет бессилен»

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09 января 2016, 11:28

Рулевой «Кристал Пэлас» накануне встречи Кубка Англии против «Саутгемптона» заявил, что «святые» не смогут удержать , если тот решит перейти в другой клуб:

«Он всех впечатлил своей игрой. Раз о его трансфере ходит так много слухов, то, вероятно, в этом есть связь.

Думаю, что у „Саутгемптона“ хватит средств удержать Мане, поэтому тут все зависит от того, предан ли игрок клубу. Знаю по своему опыту, что если сердце и разум игрока не находятся в клубе, то деньги не играют никакой роли».