Аллегри может сменить Зидана у руля «Реала»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить мадридский «Реал», в случае если руководство «сливочных» решит отправить в отставку нынешнего тренера «галактикос» Зинедина Зидана.
Сообщается, что Аллегри впечатлил президента «Реала» Флорентино Переса, когда в прошлом сезоне его «Ювентус» обыграл «Реал» на стадии полуфинала Лиги чемпионов.
Согласно источнику, Перес спрашивал мнение вице-президента «Милана» Адриано Галлиани об итальянском специалисте, и Галлиани крайне положительно отозвался об Аллегри.
Напомним, что ранее Массимилиано сватали на тренерский мостик «Челси».