Аллегри может сменить Зидана у руля «Реала»

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02 марта 2016, 12:27

Рулевой «Ювентуса» может возглавить мадридский «Реал», в случае если руководство «сливочных» решит отправить в отставку нынешнего тренера «галактикос» .

Сообщается, что Аллегри впечатлил президента «Реала» Флорентино Переса, когда в прошлом сезоне его «Ювентус» обыграл «Реал» на стадии полуфинала Лиги чемпионов.

Согласно источнику, Перес спрашивал мнение вице-президента «Милана» Адриано Галлиани об итальянском специалисте, и Галлиани крайне положительно отозвался об Аллегри.

Напомним, что ранее Массимилиано сватали на тренерский мостик «Челси».