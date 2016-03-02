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Аллегри может сменить Зидана у руля «Реала»

02 марта 2016, 12:27

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить мадридский «Реал», в случае если руководство «сливочных» решит отправить в отставку нынешнего тренера «галактикос» Зинедина Зидана.

Сообщается, что Аллегри впечатлил президента «Реала» Флорентино Переса, когда в прошлом сезоне его «Ювентус» обыграл «Реал» на стадии полуфинала Лиги чемпионов.

Согласно источнику, Перес спрашивал мнение вице-президента «Милана» Адриано Галлиани об итальянском специалисте, и Галлиани крайне положительно отозвался об Аллегри.

Напомним, что ранее Массимилиано сватали на тренерский мостик «Челси».

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XL-965
XL-965
03 марта 2016 в 23:04
Зачем было увольнять Анчелотти????
moderatoр
moderatoр ответ CR7_7777 (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта 2016 в 22:55
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
Zloi iron
Zloi iron
02 марта 2016 в 22:03
Перцу надо обратиться к психиатру)
Beks Turgunbekov
Beks Turgunbekov
02 марта 2016 в 21:46
Перес топить за Барсу
elvira020473
elvira020473
02 марта 2016 в 21:23
после аллегри уже никого и не останется,кроме волеры
ziko1975
ziko1975
02 марта 2016 в 20:27
недавно слышал о карт-бланше для Зидана, теперь его уже "уходят". Как быстро все меняется
всё продинамил
всё продинамил ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта 2016 в 19:54
Только Валера
травокур
травокур
02 марта 2016 в 19:45
Да на Аллегри гнал весь Ювентини когда его назначали и не че себе прижился
Cektor
Cektor
02 марта 2016 в 18:54
вот уже и хваленый зидан не нужен))) а шуму та сколько было)) типа новый гвардиола))) ахаха
112910415
112910415
02 марта 2016 в 18:25
сильно преждевременные слухи
Komanch
Komanch
02 марта 2016 в 18:16
интересно Реал вообще в плюсе заканчивает сезон? а то смотришь на эту бездарную трансферную политику клуба и недоумеваешь...
milanetto10
milanetto10
02 марта 2016 в 17:22
он не потянет Реал
tema-1804
tema-1804 ответ Never say never (раскрыть)
02 марта 2016 в 17:02
русский словарь тебе поможет!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ УрсХох (раскрыть)
02 марта 2016 в 16:57
здорово , дружище !!!!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
02 марта 2016 в 16:48
Флоро Перес только сейчас вспомнил про Массимиально? Да, он реально быстро соображает! И все это благодаря тому, что его Ювентус не пустил королевский клуб в финал ЛЧ прошлого сезона. Оказывается так тоже можно заинтересовать руководство мадридского Реала) Посмотрим, на самом деле. Быть может, что вслед за Аллегри в королевский клуб вернется его воспитанник Альваро Мората!
Never say never
Never say never
02 марта 2016 в 16:35
Ахахахахахахах,Риалке паможет толька валшебник,настолька ситуяция плаха.
Apsny
Apsny
02 марта 2016 в 16:26
Как та сорока, что заблестело, то и тащит.
ron 80
ron 80
02 марта 2016 в 16:19
Аллегри физрук...Следил за его работай в Милане.....Полный ноль....А Реалу надо не Аллегри, надо просто убрать Флорентино и всё пойдёт в гору....Если уже Анжелотти и Маур ничего не смогли сделать.... то Аллегри там и вовсе ловить не....й....
mordvin60
mordvin60
02 марта 2016 в 16:15
Поавторитетнее нужен
Arsenal574
Arsenal574
02 марта 2016 в 16:11
Началооось
IKER-RAUL
IKER-RAUL
02 марта 2016 в 16:01
БРЕДЯТИНА!
Kavaro
Kavaro
02 марта 2016 в 15:53
Если уж заменить Зидана, то только на Эмери.
Gloomy59
Gloomy59
02 марта 2016 в 15:49
А давайте поговорим об этом месяцев 2-3 спустя! У нас у самих такая неразбериха, самим бы определиться кто куда, а вы Реал! Там кого не назначить все равно это РЕАЛ!
Hardwell
Hardwell ответ УрсХох (раскрыть)
02 марта 2016 в 15:45
Это он на бутиратах)))
Avalanche85
Avalanche85 ответ УрсХох (раскрыть)
02 марта 2016 в 15:43
Точно подметил
Ювентиец
Ювентиец
02 марта 2016 в 15:31
Верните Дель Боске и будет Реалу счастье.. Единственный тренер, который держал команду в руках...
вхсо 111
вхсо 111 ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта 2016 в 15:21
В конце сезона, сейчас это незачем.
вхсо 111
вхсо 111
02 марта 2016 в 14:57
Слухи это, всё будет зависеть от результатов Зидана у руля Реала.
УрсХох
УрсХох ответ Vector-B B (раскрыть)
02 марта 2016 в 14:51
??????
ОЛЛС
ОЛЛС ответ TheDDS (раскрыть)
02 марта 2016 в 14:50
Полностью согласен! Хосеп - уникальный человек!
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