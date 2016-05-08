Тотти провёл 600 матчей в Серии А

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08 мая 2016, 17:34

Для нападающего «Ромы» сегодняшний поединок против «Кьево» (3:0) стал 600-м в Серии А. Таким образом, Император стал третьим футболистом, который смог преодолеть этот рубеж. Больше него в чемпионате Италии наиграли только Хавьер Дзанетти (615 матчей) и Паоло Мальдини (647).