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Тотти провёл 600 матчей в Серии А

08 мая 2016, 17:34

Для нападающего «Ромы» Франческо Тотти сегодняшний поединок против «Кьево» (3:0) стал 600-м в Серии А. Таким образом, Император стал третьим футболистом, который смог преодолеть этот рубеж. Больше него в чемпионате Италии наиграли только Хавьер Дзанетти (615 матчей) и Паоло Мальдини (647).

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Рома  Тотти Франческо
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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
09 мая 2016 в 12:52
Впечатляет! Браво, Франческо Тотти!
ballak144
ballak144 ответ hoolio_g (раскрыть)
09 мая 2016 в 07:28
а че он распиаренный то?
nahan
nahan
09 мая 2016 в 04:51
Впечатляющее достижение.
DJIIN
DJIIN
08 мая 2016 в 22:06
Все равно респект за один клуб....
ЮЗИК
ЮЗИК
08 мая 2016 в 21:39
Тотти здоровья и голов в следующем сезоне
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ SonicStar (раскрыть)
08 мая 2016 в 20:06
Это да, но мало ли что может случиться? Может травма какая нибудь (тьфу тьфу тьфу). Продлят то контракт его в любом случае, но побить рекорд миланских легенд будет тяжело, но я верю в то что это произойдет.
SonicStar
SonicStar ответ elmi.eyubov (раскрыть)
08 мая 2016 в 19:52
Да ну...скорее всего контракт будет продлен. Дзанетти точно обойдет тогда
SonicStar
SonicStar ответ ДСА (раскрыть)
08 мая 2016 в 19:51
Продлят контракт и обойдет Дзанетти
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ lawr19730 (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 19:15
Чего, нормально он уже себя ведет. Типо ты в жизни ни на кого не срываешся?
Ерден
Ерден ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
08 мая 2016 в 19:01
ты помолчи, вашим слово не давали))
elmi.eyubov
elmi.eyubov
08 мая 2016 в 18:50
К сожалению Ческо их не догонит -((
ДмиАлександрович
ДмиАлександрович ответ Ерден (раскрыть)
08 мая 2016 в 18:48
Глупость брякнул и рад, наверное.
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ Ерден (раскрыть)
08 мая 2016 в 18:47
Значит не тем местом смотришь последние матчи Ромы, Ческо приносит колоссальную пользу команде.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 мая 2016 в 18:34
Ческо вошел в тройку футболистов, которые провели 600 и более матчей. Легенда Серии А и Ромы! Я рад, что на уровне сборных ему довелось выиграть золотую медаль на ЧМ-2006) Не хватает разве что победы в ЛЧ, как тому же Златану или Буффону... Но это все ерунда! Великим можно быть и без этого трофея.Спортивного долголетия и удачи Императору на будущее!
Остапчук 67
Остапчук 67
08 мая 2016 в 18:18
Если Спалетти не встанет "в позу",
этот медленный "Бывший Император"
и дальше будет пытаться улучшать личную статистику.
В ущерб клубу.
R.R.R.
R.R.R.
08 мая 2016 в 18:17
Уважуха.... Пример подражания для многих перебежчиков из клуба в клуб...
Бeлый Kлык
Бeлый Kлык
08 мая 2016 в 17:55
Старый клык ротана не испортит.
Бомж болотный
Бомж болотный
08 мая 2016 в 17:54
Сильная отметка!
Успехов легенде!
FCRM1
FCRM1 ответ Ерден (раскрыть)
08 мая 2016 в 17:44
Тотти за считанные минуты делает больше, чем Перотти и Джеко за 90 минут вместе взятые, ты о чем?
Пластун
Пластун ответ Ironyfan (раскрыть)
08 мая 2016 в 17:43
Выпускали бы почаще уже бы был первым. На замены можно было когда сушили матчи.
Ерден
Ерден
08 мая 2016 в 17:42
задолбал этот Тотти, вовремя закончить не может, теперь достает руководство и тренера своим статусом ветерана и вынуждает выпускать его на поле, где он просто уже лишний. Легенда перебродившая
Пластун
Пластун
08 мая 2016 в 17:42
Одним словом ИМПЕРАТОР!!!!! Вся футбольная жизнь прошла в одном клубе не взирая на взлёты и падения. Браво Франческо!!!!
hoolio_g
hoolio_g
08 мая 2016 в 17:42
Надеюсь побьёт распиаренного занетти
Ironyfan
Ironyfan
08 мая 2016 в 17:40
Тотти велик ,но рекорд Мальдини не скоро падет )
Alcaron
Alcaron
08 мая 2016 в 17:40
Forza Imperator!
ДСА
ДСА
08 мая 2016 в 17:39
Скорее всего Тотти_Франческо так третьим и останется.
FCRM1
FCRM1
08 мая 2016 в 17:36
Император.
Человек который вызывает восхищения болельщиков со всего мира.
❀❀❀SLAWA❀❀❀
❀❀❀SLAWA❀❀❀
08 мая 2016 в 17:35
Тотти_Франческо клас!!!
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