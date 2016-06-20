Силва: «Испании по силам выиграть Евро-2016»

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20 июня 2016, 13:46

Полузащитник сборной Испании порассуждал о шансах своей команды на победу на Евро-2016:

«На данном этапе нормально то, что нас считают фаворитами. Мы выиграли два последних чемпионата Европы и хорошо провели свои последние 2 игры.

Однако нам не стоит витать в облаках. Мы спокойны и собираемся продолжать в том же ключе.

Мы очень хорошо начали турнир. Теперь нам нужно выиграть или сыграть вничью в матче с Хорватией, чтобы остаться на вершине группы. Нам нужно поддерживать наш уровень игры, а если он будет столь же высок и в будущем, то мы можем выиграть чемпионат».