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Силва: «Испании по силам выиграть Евро-2016»

20 июня 2016, 13:46

Полузащитник сборной Испании Давид Силва порассуждал о шансах своей команды на победу на Евро-2016:

«На данном этапе нормально то, что нас считают фаворитами. Мы выиграли два последних чемпионата Европы и хорошо провели свои последние 2 игры.

Однако нам не стоит витать в облаках. Мы спокойны и собираемся продолжать в том же ключе.

Мы очень хорошо начали турнир. Теперь нам нужно выиграть или сыграть вничью в матче с Хорватией, чтобы остаться на вершине группы. Нам нужно поддерживать наш уровень игры, а если он будет столь же высок и в будущем, то мы можем выиграть чемпионат».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Знатог (раскрыть)
21 июня 2016 в 14:59
да понял) 7 мячей отгрузили тогда нашим. Тоже такое ощущение. что евро 2008 и будто евро 2012 не было )))
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2016 в 20:55
отличный был матч и наверное лучший в истории мундиаль,столько эмоций,столько позитива...)))
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan
20 июня 2016 в 20:53
посмотрим,пока испанцы выглядят неплохо,но это пока
ПФК ЦСКА Моscow
ПФК ЦСКА Моscow
20 июня 2016 в 20:35
Силва_Давид вполне! но 3 раза подряд слишком жирно!!!
exelens
exelens
20 июня 2016 в 19:04
Силва_Давид Очень надеемся
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 июня 2016 в 18:07
Очень надеемся,что станут чемпионами и скорее всего станут.
Apsny
Apsny ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2016 в 17:53
Бельгия давно стала фаворитом?
JonSnow
JonSnow
20 июня 2016 в 17:33
у Испании самый сильный, опытный и дорогой состав) верю в них)
Знатог
Знатог ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
20 июня 2016 в 17:21
хотел сказать в 2008
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2016 в 16:48
для кого это Бельгия фаворит ? Дилетанты очередные..
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Знатог (раскрыть)
20 июня 2016 в 16:47
на прошлом турнире они не играли с Россией. В 2004 году игра с Россией им что-то не очень помогла
Санчо Панса
Санчо Панса
20 июня 2016 в 16:40
В третий раз подряд? Окстись, Давид! Настало время сборной Германии, ну или сборной Франции) Полагаю, что не многие хотят, чтобы Красная Фурия снова стала лучшей в Европе! Не всем по душе их доминирование в Старом Свете.
ДАША Д
ДАША Д
20 июня 2016 в 16:17
Попадут на Францию и засудят.
Знатог
Знатог
20 июня 2016 в 16:12
Если сборная России не помешает, то да, станут. Ведь и на прошлом ЧЕ стали чемпионами только потому, что выиграли у России.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июня 2016 в 16:10
Испания уверенно играет,один из главных претендентов
nahan
nahan
20 июня 2016 в 15:34
Испания солиднее остальных выглядит.
Ольга13
Ольга13
20 июня 2016 в 14:57
Испания серебро ещё сможет взять... Но гансов не осилит.
Spaydermen
Spaydermen
20 июня 2016 в 14:38
Силва_Давид финал Испания - Германия
barcelonistas
barcelonistas
20 июня 2016 в 14:17
По сетке прогнозной на соккере у меня финал получился Испания-Германия, где я поставил на повторение результата Евро-2008. А так... Испания фаворит, но, так скажем, не очевидный.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
20 июня 2016 в 14:08
Ну Испания естественно является одним из главных фаворитов
Человек Никто
Человек Никто
20 июня 2016 в 14:02
Испанцы - один из главных фаворитов. Это безусловно так. Очень техничный состав с гениальными игроками, особенно в полузащите. Но правильно Сильва говорит - летать в облаках рано. Тем более, что когда дело дойдет до матча с другим фаворитом - там во многом все будут решать единичные моменты и просто кому-то больше повезет и он забьет, а кто-то будет хвататься за голову. Но, думаю, испанцы до полуфинала должны добраться точно. В 1/8 они могут попасть на 3 место B/E/F, скорее всего пройдут дальше, а там их будет ждать Швейцария или, вероятно, Польша - тоже должны проходить, а вот что будет в полуфинале уже сложно предсказывать... На мой взгляд матч с англичанами, если конечно Ходжсон не затупит и наконец будет сразу Варди в основе ставить, а не слепо верить в Кейна...
Сергей Данцеров
Сергей Данцеров
20 июня 2016 в 13:57
Испания и Италия вот лидеры чемпионата.
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
20 июня 2016 в 13:55
Пока что Испания и Италия выглядят солиднее всех Силва_Давид
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
20 июня 2016 в 13:54, ред.
Финал:Испания-Франция или Испания-Италия
BarcelonaMD
BarcelonaMD
20 июня 2016 в 13:53
финал Испания - Германия
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера ответ Egorium (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2016 в 13:53, ред.
Почему это разрешат?Я вообще считаю,что Испания сейчас сильнее Германии.
Артуро
Артуро
20 июня 2016 в 13:48
Силва_Давид всё может быть
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