Хорватия вырвала победу у Испании и вышла из группы с первого места

В матче 3-го тура группового турнира Евро-2016 Хорватия добыла волевую победу над Испанией (2:1) и вышла в плей-офф с первого места, а испанцы – со второго.
Бордо, стадион «Матмю Атлантик»
Хорватия – Испания – 2:1 (1:1)
Голы: Калинич 45, Перишич 87 – Мората 7.
Нереализованный пенальти: Серхио Рамос 72 (вратарь).
Хорватия: Субашич, Срна, Чорлука, Едвай, Врсалько, Перишич (Крамарич 90+4), Рог (Ковачич 82), Бадель, Ракитич, Пьяца (Чоп 90+2), Н.Калинич.
Главный тренер: Анте Чачич.
Испания: Де Хеа, Хуанфран, Пике, Серхио Рамос, Альба, Фабрегас (Алькантара 84), Бускетс, Иньеста, Сильва, Мората (Адурис 67), Нолито (Сориано 60).
Главный тренер: Висенте Дель Боске.
Предупреждения: Рог 29, Врсалько 70, Срна 70, Перишич 88.
Судья: Кюйперс (Голландия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча. Вы также можете оценить игру его участников.
Возможно что пен был спорный.
Я этого даже не касаюсь.
Но это не отменяет того, что перебить было бы правильно.
Слишком цинично, даже брутально было то что было.
Возможно что пен был спорный.
Я этого даже не касаюсь.
Но это не отменяет того, что перебить было бы правильно.
Слишком цинично, даже брутально было то что было.
Не удивлюсь, если Касильяс выйдет на матч с Италией.
Не удивлюсь, если Касильяс выйдет на матч с Италией.
А если судья помог спастись и титул получить, то тут же "так и должно быть". Глоры они такие.
Хорватам респект.
А если судья помог спастись и титул получить, то тут же "так и должно быть". Глоры они такие.
Хорватам респект.
забавно
забавно