Хорватия вырвала победу у Испании и вышла из группы с первого места

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21 июня 2016, 23:52

В матче 3-го тура группового турнира Евро-2016 Хорватия добыла волевую победу над Испанией (2:1) и вышла в плей-офф с первого места, а испанцы – со второго.

Бордо, стадион «Матмю Атлантик»

Хорватия – Испания – 2:1 (1:1)

Голы: Калинич 45, Перишич 87 – Мората 7.

Нереализованный пенальти: Серхио Рамос 72 (вратарь).

Хорватия: Субашич, Срна, Чорлука, Едвай, Врсалько, Перишич (Крамарич 90+4), Рог (Ковачич 82), Бадель, Ракитич, Пьяца (Чоп 90+2), Н.Калинич.

Главный тренер: Анте Чачич.

Испания: Де Хеа, Хуанфран, Пике, Серхио Рамос, Альба, Фабрегас (Алькантара 84), Бускетс, Иньеста, Сильва, Мората (Адурис 67), Нолито (Сориано 60).

Главный тренер: Висенте Дель Боске.

Предупреждения: Рог 29, Врсалько 70, Срна 70, Перишич 88.

Судья: Кюйперс (Голландия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча. Вы также можете оценить игру его участников.