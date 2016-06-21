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Хорватия вырвала победу у Испании и вышла из группы с первого места

21 июня 2016, 23:52
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

В матче 3-го тура группового турнира Евро-2016 Хорватия добыла волевую победу над Испанией (2:1) и вышла в плей-офф с первого места, а испанцы – со второго.

Бордо, стадион «Матмю Атлантик»

Хорватия – Испания – 2:1 (1:1)
Голы: Калинич 45, Перишич 87Мората 7.
Нереализованный пенальти: Серхио Рамос 72 (вратарь).

Хорватия: Субашич, Срна, Чорлука, Едвай, Врсалько, Перишич (Крамарич 90+4), Рог (Ковачич 82), Бадель, Ракитич, Пьяца (Чоп 90+2), Н.Калинич.
Главный тренер: Анте Чачич.

Испания: Де Хеа, Хуанфран, Пике, Серхио Рамос, Альба, Фабрегас (Алькантара 84), Бускетс, Иньеста, Сильва, Мората (Адурис 67), Нолито (Сориано 60).
Главный тренер: Висенте Дель Боске.

Предупреждения: Рог 29, Врсалько 70, Срна 70, Перишич 88. 

Судья: Кюйперс (Голландия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча. Вы также можете оценить игру его участников.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
23 июня 2016 в 03:42
И вам не скучать:)
Возможно что пен был спорный.
Я этого даже не касаюсь.
Но это не отменяет того, что перебить было бы правильно.
Слишком цинично, даже брутально было то что было.
Чаудда
Чаудда
23 июня 2016 в 00:20
Хорваты прыгнули выше ожидаемого, только слизские поньки не могуть !!
serjinhо
serjinhо ответ Y.N.W.A. (комментарий удален) (раскрыть)
22 июня 2016 в 21:17
навас? идиот
Die Roten
Die Roten
22 июня 2016 в 15:11
с победой! Хорватия
Irakliy
Irakliy
22 июня 2016 в 15:03
хорваты - пример для подражания !!! никого не боятся, ни перед кем не пасуют, бьются даже когда нехватает основных игроков...настоящая команда !!!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
22 июня 2016 в 14:55, ред.
И на фурию роху бывает проруха :)
_ManKUN_
_ManKUN_ ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
22 июня 2016 в 13:34
А ты ЛОТАР собирай, на 2к он не контрится!!!))))))))))))))))))
Erik15
Erik15
22 июня 2016 в 13:21
МОДРИЧа как не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Реальные Чемпионы!
_ManKUN_
_ManKUN_ ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
22 июня 2016 в 13:13
Поздравляю с победой! Да, было бы отлично, но все же я считаю, что моя Хорватия должна брать это евро
mister-TEX
mister-TEX ответ Фикус07 (раскрыть)
22 июня 2016 в 13:09
Есть такое. И ведь не скажешь, что случайность! Хорватия
mister-TEX
mister-TEX ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
22 июня 2016 в 13:09
Ты это своему кумиру мутко гутарь)
Фикус07
Фикус07
22 июня 2016 в 12:47
Хорватия хорваты хороши!
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
22 июня 2016 в 11:51
Хорваты красавы, по делу выиграли, красиво продырявили Дырохея)). Испанцам даже левый пенальти не помог.
Cules2013
Cules2013
22 июня 2016 в 11:37
Рамос и Де Хеа просто провалили матч, при том, что и остальные игроки ничего особенного не показали. Наверное Мората и Иньеста молодцы, остальные ну вы сами видели.
Не удивлюсь, если Касильяс выйдет на матч с Италией.
starche
starche
22 июня 2016 в 09:58
А ведь хорваты хороши!
iamevilghost
iamevilghost
22 июня 2016 в 09:43
ну да. как всегда, если Хорватия делает Испанию, глоры последней утверждают, что виноваты... ну, короче, не испанцы. Повезло, "играки реала подвели".
А если судья помог спастись и титул получить, то тут же "так и должно быть". Глоры они такие.
Хорватам респект.
cannongun
cannongun ответ Фанат футбола . (раскрыть)
22 июня 2016 в 09:31
Хорватия-Уэльс норм финал)
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ veron-prima (раскрыть)
22 июня 2016 в 09:05
Это ты после двух голов в ближний угол....Де Хеа и Мората подарили Хорватам первую строчку, они видимо посчитали, что в этом году, если и надо становится победителями Евро, то по-чемпионки.....на сетке с немцами, итальянцами, англичанами, французами...потому что они столько выиграли Евро, что хочется им видимо драйва.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июня 2016 в 08:57
Хорватия не захотела маяться с итальянцами, предоставив это дело испанцам. Один из фаворитов вылетит уже в 1\8...
holms918
holms918
22 июня 2016 в 08:55
Хорватию с победой!
zumbagan
zumbagan
22 июня 2016 в 08:37
красавчики! Хорватия
veron-prima
veron-prima
22 июня 2016 в 08:35
Без Модрича порвали испанцев) Хорватия
VIPded
VIPded
22 июня 2016 в 08:26
Рамос гад. Я на 2-2 ставил...)))
Ольга13
Ольга13
22 июня 2016 в 08:25
Хорватия красавцы!
REDWHITE_
REDWHITE_
22 июня 2016 в 08:16
Без Модрича порвали испанцев)
забавно
Vane4ek
Vane4ek
22 июня 2016 в 08:08
Молодцы , что сказать!) Играли с первой до последней минуты, в отличие от испанцев!) Теперь готовимся к итальянцам!) Хорватам удачи в плей-офф!)
novaka1n
novaka1n
22 июня 2016 в 07:55
испанцы играли на ничью, за что и поплатились, хорватов с победой!
kikule
kikule
22 июня 2016 в 07:43
красавчики!!! так их!!!
Spaydermen
Spaydermen
22 июня 2016 в 07:33
Молодцы хорваты, с победой! Хорватия
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июня 2016 в 07:22
Испания лохонулась
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