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«Амкар» подписал нападающего «Шахтёра» Шиндера

11 июля 2016, 18:51

«Амкар» усилился бывшим нападающим донецкого «Шахтера» Антоном Шиндером.

Футболист заключил с пермяками двухлетнее соглашение.

«Антон Шиндер – это тот футболист, за которым мы следили с первых дней работы тренерского штаба Гаджиева в Перми. К сожалению, раньше этот трансфер не мог состояться по объективным причинам, но сейчас мы нашли с руководителями „Шахтера“, с которыми нас связывают прочные профессиональные отношения, взаимопонимание по всем вопросам.

Ряды нашей команды пополнил опытный квалифицированный форвард таранного типа, не только здорово играющий головой, но и обладающий хорошим видением поля.

В „Амкаре“, который строит свою атакующую игру через фланги, у нападающего такого склада, как Антон Шиндер, будет больше шансов проявить себя, чем в любом из его предыдущих клубов. И я хочу пожелать новичку нашей команды, чтобы именно „Амкар“ стал главной командой в его карьере», — отметил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Амкар» подписал нападающего «Шахтёра» Шиндера

Ранее «Амкар» объявил о переходе в команду полузащитника Михаила Костюкова.

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
12 июля 2016 в 01:01
Шиндер был хорош, когда играл за Таврию, а в Шахтёре он сидел в кустах, так и не проявив себя. Посмотрим, возродит ли он свою карьеру в Амкаре?!
ZeuSS
ZeuSS
11 июля 2016 в 21:28
Для Амкара может и пойдет
ermak6848
ermak6848
11 июля 2016 в 21:23
может и проявит себя новичок ФК " Амкара " - Антон Шиндер
КЭТиК
КЭТиК
11 июля 2016 в 20:58
Не знаем такого.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя
11 июля 2016 в 20:43
Лет 7 назад был неплох
Venezuela
Venezuela
11 июля 2016 в 19:43, ред.
Когда-то был неплох. Посмотрим, что за игрок.
guf ak-47
guf ak-47
11 июля 2016 в 19:23
зато парамонов бабло пилит за то чтобы попасть в молодежку, цирк...
Ольга13
Ольга13
11 июля 2016 в 19:18
Он ещё играет, старче? )))
10 seconds to stars
10 seconds to stars
11 июля 2016 в 19:16
Он в Шахте числился, а не играл.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 июля 2016 в 19:16
Удачи новичку пермского Амкара! Хочется верить, что он не поступит как Евгений Селезнев и доиграет сезон за пермяков до конца)
Павел Амурский
Павел Амурский
11 июля 2016 в 19:11
Шахтер развалили вообще.
Red_1371
Red_1371
11 июля 2016 в 18:54
Да он не топчик, вряд ли заиграет. Плюс еще и легионер. Лучше своих молодых попробовали.
Поц
Поц
11 июля 2016 в 18:54
Шахтёр потерял тренера, распродаёт игроков. Ждём переименования - из "Шахтёра" (Донецк) в "Галичину" (Львов)
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