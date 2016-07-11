«Амкар» подписал нападающего «Шахтёра» Шиндера

1468252289

11 июля 2016, 18:51

«Амкар» усилился бывшим нападающим донецкого «Шахтера» .

Футболист заключил с пермяками двухлетнее соглашение.

«Антон Шиндер – это тот футболист, за которым мы следили с первых дней работы тренерского штаба Гаджиева в Перми. К сожалению, раньше этот трансфер не мог состояться по объективным причинам, но сейчас мы нашли с руководителями „Шахтера“, с которыми нас связывают прочные профессиональные отношения, взаимопонимание по всем вопросам.

Ряды нашей команды пополнил опытный квалифицированный форвард таранного типа, не только здорово играющий головой, но и обладающий хорошим видением поля.

В „Амкаре“, который строит свою атакующую игру через фланги, у нападающего такого склада, как Антон Шиндер, будет больше шансов проявить себя, чем в любом из его предыдущих клубов. И я хочу пожелать новичку нашей команды, чтобы именно „Амкар“ стал главной командой в его карьере», — отметил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Ранее «Амкар» объявил о переходе в команду полузащитника Михаила Костюкова.