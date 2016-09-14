Оскар Гарсия: «Завтра смена тренера в „Краснодаре“ не будет иметь значения»

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14 сентября 2016, 19:02

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия, чьей команде предстоит сыграть против «Краснодара» в первом туре Лиге Европы, прокомментировал отставку Олега Кононова с поста наставника «быков»:

«Каждая смена тренера означает, что у тех игроков, которые ранее играли не так много, появляется новый шанс. Они хотят показать новому тренеру, что заслуживают играть и продемонстрировать всё, на что способны. Тем не менее я полагаю, что это не будет иметь большого значения завтра, так как нынешний наставник входил в тренерский штаб и хорошо знает команду. Они инвестировали много денег в нынешний состав, у них есть много игроков с опытом игр за сборные и в Лиге чемпионов. „Краснодар“ — команда высокого уровня и трудный соперник», — сказал он.