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Оскар Гарсия: «Завтра смена тренера в „Краснодаре“ не будет иметь значения»

14 сентября 2016, 19:02
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия, чьей команде предстоит сыграть против «Краснодара» в первом туре Лиге Европы, прокомментировал отставку Олега Кононова с поста наставника «быков»:

«Каждая смена тренера означает, что у тех игроков, которые ранее играли не так много, появляется новый шанс. Они хотят показать новому тренеру, что заслуживают играть и продемонстрировать всё, на что способны. Тем не менее я полагаю, что это не будет иметь большого значения завтра, так как нынешний наставник входил в тренерский штаб и хорошо знает команду. Они инвестировали много денег в нынешний состав, у них есть много игроков с опытом игр за сборные и в Лиге чемпионов. „Краснодар“ — команда высокого уровня и трудный соперник», — сказал он.

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Tanya Krasnodar Land
Tanya Krasnodar Land
14 сентября 2016 в 22:31
Да, черт побери его, прав же. Завтра будет известно, нужно ли было уходить Георгеевичу или нет. Удачи ему в карьере... Все болеем за КРАСНОДАР.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
14 сентября 2016 в 19:44
Удачи Краснодару завтра)))
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