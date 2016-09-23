Бускетс: «Хотел бы завершить карьеру в „Барселоне“»

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23 сентября 2016, 00:31

Полузащитник «Барселоны» поделился эмоциями после продления контракта с каталонцами до 2021 года.

«Я в восторге, ведь продлил контракт с клубом всей моей жизни. Надеюсь, что мы вместе с командой за время моего нового соглашения добьемся больших успехов. Это лучший клуб мира.

Благодарен клубу за доверие, и хочу отплатить за него. Стараюсь усердно работать и совершенствоваться.

Завершить карьеру в „Барселоне“ — мечта, конечно, я бы этого хотел. Но нужно идти от сезона к сезону. Посмотрим, как я буду себя чувствовать дальше, надеюсь, травмы будут обходить стороной».