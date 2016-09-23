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Бускетс: «Хотел бы завершить карьеру в „Барселоне“»

23 сентября 2016, 00:31

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился эмоциями после продления контракта с каталонцами до 2021 года.

«Я в восторге, ведь продлил контракт с клубом всей моей жизни. Надеюсь, что мы вместе с командой за время моего нового соглашения добьемся больших успехов. Это лучший клуб мира.

Благодарен клубу за доверие, и хочу отплатить за него. Стараюсь усердно работать и совершенствоваться.

Завершить карьеру в „Барселоне“ — мечта, конечно, я бы этого хотел. Но нужно идти от сезона к сезону. Посмотрим, как я буду себя чувствовать дальше, надеюсь, травмы будут обходить стороной». 

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
23 сентября 2016 в 15:15, ред.
А что Хави??? Они оба сами ушли. Хави вообще собирался уйти на год раньше. Его удержали.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
23 сентября 2016 в 15:14
Это лучший опорник из нынешних футболистов. Но возможно самый недооцененный футболист. Более 90% точных передач уже который год,лучший на своей позиции. Но есть категория людей,которые забывают про ежедневные нырки и симуляции,зато помнят
симуляцию Бускетса столетней давности. Удачи Бускетсу!!!
Viduka
Viduka ответ da da da (раскрыть)
23 сентября 2016 в 14:25
От Ривалдо же избавились,предпочтя ему философию ван Гала.
granata-korps
granata-korps
23 сентября 2016 в 11:56
Сильнейший опорник нового века.
Soccer_live
Soccer_live ответ Aslanergazy (раскрыть)
23 сентября 2016 в 10:31
А у Реала вообще легенд нет. Их просто нет. В Реале были игроки, которые отдавали клубу все, но их просто выкидывали, ради всяких новых Кака и Криштиану
Aslanergazy
Aslanergazy ответ Apsny (раскрыть)
23 сентября 2016 в 10:01
Глорик ты забыл что потом Роналдо унижал ваш балет вовсю!!!!ахахахахахаааа
neomessi
neomessi ответ Санчо Панса (раскрыть)
23 сентября 2016 в 09:58
симулянты во всех командах есть, но такие как Роналду и Роббен редко встречаются.
neomessi
neomessi
23 сентября 2016 в 09:56
один из лучших опорников в мире если не самый лучший.
gentoosiast
gentoosiast
23 сентября 2016 в 09:39
Там и завершит.
Санчо Панса
Санчо Панса
23 сентября 2016 в 08:47
Вообще не удивил! Ну а как же возможность попробовать свои силы в АПЛ, особенно в Ман.Сити, который возглавляет Пеп?) Хотя да, такие симулянты чемпионату Англии не нужны!
Apsny
Apsny
23 сентября 2016 в 08:41
Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар рассказал, как ему удалось договориться о переходе в стан сине-гранатовых бразильского форварда Роналдо, который выступал в каталонской команде на протяжении всего одного сезона — 1996/97.
— Мы договорились с ПСВ", но в договоре была одна маленькая деталь. Нужно было добиться согласия самого игрока до 15 июля, а иначе соглашение теряло силу. Но ПСВ" понял, что не хочет терять Роналдо, и попросил федерацию футбола Бразилии всеми способами помешать встрече представителя "Барселоны" и игрока. В отеле дежурили две гориллы, которые никак не хотели меня пропускать к Роналдо или любому другому игроку. Но я знал одного испанского официанта, который работал в отеле, и он дал мне свою форму, поднос и бутылку "кока-колы". Я переоделся и сказал гориллам, что игрок из такого-то номера заказал напиток. На этот раз меня пропустили, — приводит слова Гаспара Goal.
Aslanergazy
Aslanergazy ответ da da da (раскрыть)
23 сентября 2016 в 08:39
Когда у парсы были легенды тупак? легенды балета чтоли?
Apsny
Apsny
23 сентября 2016 в 08:38
Его работа бесценна.

Остальное для троллей, которые только и знают его ту симуляцию давнишнюю.
Aslanergazy
Aslanergazy
23 сентября 2016 в 07:04
Кому больше нужен этот клоун и бездарь?
da da da
da da da
23 сентября 2016 в 03:52
Барса как известно легенд не выкидывает
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
23 сентября 2016 в 02:59
Как Хави и Вальдес?
Ty4ka98
Ty4ka98
23 сентября 2016 в 01:15
Серхио Бускетс - это игрок, который олицетворяет нынешнюю "Барселону" не меньше чем Месси или Иньеста. Это воспитанник клуба и лучший опорный полузащитник мира, поэтому мечта Бускетса должна быть одновременно и целью "Барселоны", которой нельзя терять такого игрока.

Но Серхио всего лишь 28 лет, поэтому еще рано о таком говорить.
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