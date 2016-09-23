Бускетс: «Хотел бы завершить карьеру в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился эмоциями после продления контракта с каталонцами до 2021 года.
«Я в восторге, ведь продлил контракт с клубом всей моей жизни. Надеюсь, что мы вместе с командой за время моего нового соглашения добьемся больших успехов. Это лучший клуб мира.
Благодарен клубу за доверие, и хочу отплатить за него. Стараюсь усердно работать и совершенствоваться.
Завершить карьеру в „Барселоне“ — мечта, конечно, я бы этого хотел. Но нужно идти от сезона к сезону. Посмотрим, как я буду себя чувствовать дальше, надеюсь, травмы будут обходить стороной».
симуляцию Бускетса столетней давности. Удачи Бускетсу!!!
симуляцию Бускетса столетней давности. Удачи Бускетсу!!!
— Мы договорились с ПСВ", но в договоре была одна маленькая деталь. Нужно было добиться согласия самого игрока до 15 июля, а иначе соглашение теряло силу. Но ПСВ" понял, что не хочет терять Роналдо, и попросил федерацию футбола Бразилии всеми способами помешать встрече представителя "Барселоны" и игрока. В отеле дежурили две гориллы, которые никак не хотели меня пропускать к Роналдо или любому другому игроку. Но я знал одного испанского официанта, который работал в отеле, и он дал мне свою форму, поднос и бутылку "кока-колы". Я переоделся и сказал гориллам, что игрок из такого-то номера заказал напиток. На этот раз меня пропустили, — приводит слова Гаспара Goal.
— Мы договорились с ПСВ", но в договоре была одна маленькая деталь. Нужно было добиться согласия самого игрока до 15 июля, а иначе соглашение теряло силу. Но ПСВ" понял, что не хочет терять Роналдо, и попросил федерацию футбола Бразилии всеми способами помешать встрече представителя "Барселоны" и игрока. В отеле дежурили две гориллы, которые никак не хотели меня пропускать к Роналдо или любому другому игроку. Но я знал одного испанского официанта, который работал в отеле, и он дал мне свою форму, поднос и бутылку "кока-колы". Я переоделся и сказал гориллам, что игрок из такого-то номера заказал напиток. На этот раз меня пропустили, — приводит слова Гаспара Goal.
Остальное для троллей, которые только и знают его ту симуляцию давнишнюю.
Остальное для троллей, которые только и знают его ту симуляцию давнишнюю.
Но Серхио всего лишь 28 лет, поэтому еще рано о таком говорить.
Но Серхио всего лишь 28 лет, поэтому еще рано о таком говорить.