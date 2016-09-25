Эль-Шаарави попал в аварию после матча с «Торино»

Футболист «Ромы» Стефан Эль-Шаарави попал в аварию по дороге с матча против «Торино». Автомобиль игрока, Audi A3, получил значительные повреждения, столкнувшись с Fiat Panda, однако сам итальянец не пострадал и благополучно вернулся домой.
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