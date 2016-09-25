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Эль-Шаарави попал в аварию после матча с «Торино»

25 сентября 2016, 23:46

Футболист «Ромы» Стефан Эль-Шаарави попал в аварию по дороге с матча против «Торино». Автомобиль игрока, Audi A3, получил значительные повреждения, столкнувшись с Fiat Panda, однако сам итальянец не пострадал и благополучно вернулся домой.

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Все комментарии
Triem
Triem
26 сентября 2016 в 13:52
На счет Ауди А3 видимо не очень волновался.
Танк Т34
Танк Т34
26 сентября 2016 в 11:06
Нормальная тачка))) Интересно какого года?)
Главный47
Главный47
26 сентября 2016 в 10:29
У Кержака одна машина больше тех всех, что участвовали в ДТП.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответ KnowSoccer (раскрыть)
26 сентября 2016 в 09:11
Исправили, спасибо
Санчо Панса
Санчо Панса
26 сентября 2016 в 05:37
Еще легко отделался! Счастливчик, вообщем. Ауди - неплохой выбор)
KnowSoccer
KnowSoccer
26 сентября 2016 в 02:17, ред.
В оригинале ошибка и вы повторили, есть только Ауди А3, просто 3 это если бмв)
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
26 сентября 2016 в 01:01
Итальянский Кокорин...
Лев Игнашин
Лев Игнашин ответ dzvinka (раскрыть)
26 сентября 2016 в 00:23
да. в 14 лет начал карьеру в "Дженоа".
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ аккаунт Sully (комментарий удален) (раскрыть)
26 сентября 2016 в 00:12
А если Эль Шаарави сядет на копейку, до он будет популярнее Джастина Бибера -о
RonReal
RonReal
26 сентября 2016 в 00:10
2 года назад фараон как и Янузай подавал большие надежды, рано восхвалили обоих.
elmi.eyubov
elmi.eyubov
26 сентября 2016 в 00:07
Вот и хорошо что ничего серьезного с Фараоном не произошло. А зп у него хватит чтобы еще одну Ауди 3 приобрести-)
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ аккаунт Sully (комментарий удален) (раскрыть)
26 сентября 2016 в 00:05
Зато у Эль Шаарави фолловеров в инсте в десять раз больше чем у Кокорина-))
dzvinka
dzvinka ответ Лев Игнашин (раскрыть)
26 сентября 2016 в 00:05
египтянин с итальянским паспортом?
Лев Игнашин
Лев Игнашин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
25 сентября 2016 в 23:59
итальянец египетского происхождения, он в Египте только детство провел.
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