Эль-Шаарави попал в аварию после матча с «Торино»

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25 сентября 2016, 23:46

Футболист «Ромы» попал в аварию по дороге с матча против «Торино». Автомобиль игрока, Audi A3, получил значительные повреждения, столкнувшись с Fiat Panda, однако сам итальянец не пострадал и благополучно вернулся домой.