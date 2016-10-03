Пепе: «Одного таланта недостаточно для победы»

1475442271

03 октября 2016, 00:04

Защитник «Реала» знает, что необходимо изменить «сливочным» в своей игре, чтобы вернуться на победный путь:

«Нам нужно играть с той же самоотдачей, что и наши соперники, тогда мы сможем воспользоваться нашим преимуществом в классе. Нам не хватит одного таланта для победы.

Команда должна сражаться, полностью выкладываться, лишь тогда наш класс может сказаться на результате.

Матч с „Эйбаром“ получился странным, а еще он был омрачен травмами. Но важно лишь то, будем ли мы довольны своим местом в таблице по окончании сезона».