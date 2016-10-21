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Денис Попов: «Гинер — просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова»

21 октября 2016, 23:05

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов, который этой осенью стал главным тренером майкопской «Дружбы», охарактеризовал президента армейцев Евгения Гинера:

«Гинер – жесткий? Но справедливый. Это настоящая личность, со стержнем внутри. Он просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова. Дай бог ему здоровья и процветания.

Помогал ли он мне после моего ухода из ЦСКА? Да. Помнит меня. Когда приезжаю в Москву, иногда с ним встречаемся. Интересный, грамотный человек. Отлично разбирается в жизни.

Помню, вызвал меня к себе и сказал: „Денис, у меня для тебя плохая новость“. Я напрягся: „Какая?“. А он: „Мы решили увеличить тебе зарплату“… А потом добавил: „А знаешь, почему плохая новость? Потому что спрос с тебя теперь будет совсем другой“. Как-то так…»

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Все комментарии
Ольга13
Ольга13
22 октября 2016 в 14:18
Для ЦСКА сделал очень много!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 октября 2016 в 12:20
Отличное интервью неплохого в прошлом футболиста! Ленноровичу точно это понравится) Да, все верно. Ему можно верить на слово!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 октября 2016 в 01:27
Гинер - классный руководитель!!! Побольше бы таких!!!
ermak6848
ermak6848
22 октября 2016 в 00:04
Какой " ласковый и пушистый ", бывший нападающий ЦСКА Денис Попов
Вспомнил где получал зарплату и бонусы...
The Frei
The Frei ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 октября 2016 в 23:37
Понятно что не пойдет, я просто саркастически посмеялся над мясными.

А насчет вложений, Гинер же Марио за 15 лямов купил, почему же по 15 млн на ТО не тратит?
The Frei
The Frei ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2016 в 23:34
Откуда ты такую суму взял?

98 это Погбу можно было купить или яхту 48 километровую.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ The Frei (раскрыть)
21 октября 2016 в 23:29
Гинер никогда не пойдет на должность президента РФС, т.к. он по своей сути не чиновник.
The Frei
The Frei ответ Михаил Славнов (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2016 в 23:27
Ты что такое говоришь, у Мясных и так тамплиеры и масоны вокруг, а ты еще Гинера главой рфс хочешь поставить?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ The Frei (раскрыть)
21 октября 2016 в 23:26
Любезный, а ты сможешь купить себе Ламборждини, если у тебя в банке всего 5000 $ &
Гинер действует исходя из своих финансовых возможностей, т.к. у него за спиной нет таких госкорпораций как Газпром , РЖД или Татарстан.
The Frei
The Frei
21 октября 2016 в 23:15, ред.
Гинер лучший президент фк, при минимальных вложениях Цска становиться чемпионом, на Лч уже сил не хватает, но еврокубковые достижения я возлогаю на свой 2й любимый клуб "Челси".
Единственный минус у Гинера это еврейское отношение к Цска, минимальное вложение денег на трансферы.
Doping_87
Doping_87
21 октября 2016 в 23:10
С пьяного двойной спрос.
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