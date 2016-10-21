Денис Попов: «Гинер — просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова»

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21 октября 2016, 23:05

Бывший нападающий ЦСКА , который этой осенью стал главным тренером майкопской «Дружбы», охарактеризовал президента армейцев :

«Гинер – жесткий? Но справедливый. Это настоящая личность, со стержнем внутри. Он просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова. Дай бог ему здоровья и процветания.

Помогал ли он мне после моего ухода из ЦСКА? Да. Помнит меня. Когда приезжаю в Москву, иногда с ним встречаемся. Интересный, грамотный человек. Отлично разбирается в жизни.

Помню, вызвал меня к себе и сказал: „Денис, у меня для тебя плохая новость“. Я напрягся: „Какая?“. А он: „Мы решили увеличить тебе зарплату“… А потом добавил: „А знаешь, почему плохая новость? Потому что спрос с тебя теперь будет совсем другой“. Как-то так…»