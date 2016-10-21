Денис Попов: «Гинер — просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов, который этой осенью стал главным тренером майкопской «Дружбы», охарактеризовал президента армейцев Евгения Гинера:
«Гинер – жесткий? Но справедливый. Это настоящая личность, со стержнем внутри. Он просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова. Дай бог ему здоровья и процветания.
Помогал ли он мне после моего ухода из ЦСКА? Да. Помнит меня. Когда приезжаю в Москву, иногда с ним встречаемся. Интересный, грамотный человек. Отлично разбирается в жизни.
Помню, вызвал меня к себе и сказал: „Денис, у меня для тебя плохая новость“. Я напрягся: „Какая?“. А он: „Мы решили увеличить тебе зарплату“… А потом добавил: „А знаешь, почему плохая новость? Потому что спрос с тебя теперь будет совсем другой“. Как-то так…»
Вспомнил где получал зарплату и бонусы...
Вспомнил где получал зарплату и бонусы...
А насчет вложений, Гинер же Марио за 15 лямов купил, почему же по 15 млн на ТО не тратит?
А насчет вложений, Гинер же Марио за 15 лямов купил, почему же по 15 млн на ТО не тратит?
98 это Погбу можно было купить или яхту 48 километровую.
98 это Погбу можно было купить или яхту 48 километровую.
Гинер действует исходя из своих финансовых возможностей, т.к. у него за спиной нет таких госкорпораций как Газпром , РЖД или Татарстан.
Гинер действует исходя из своих финансовых возможностей, т.к. у него за спиной нет таких госкорпораций как Газпром , РЖД или Татарстан.
Единственный минус у Гинера это еврейское отношение к Цска, минимальное вложение денег на трансферы.
Единственный минус у Гинера это еврейское отношение к Цска, минимальное вложение денег на трансферы.