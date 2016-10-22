Милито считает неуместными слова Икарди, породившие конфликт с фанатами

Бывший игрок «Интера» Диего Милито раскритиковал нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди за конфликт с фан-клубом команды. Скандал разгорелся после публикации автобиографии Икарди, где тот рассказал, как обозвал фаната.
«Это был совершенно неуместный комментарий. Зачем эти слова? Они породили конфликт с болельщиками. Это не пошло на пользу никому. Слова сильные, но совершенно вредные. Такое поведение не может помочь».
Вот один из примеров : матч между «Ювентусом» и «Наполи» пройдет без болельщиков неаполитанского клуба. Видите ли "обострились отношения между быдло-фанатами клубов из-за перехода Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус».
А ЦСКА был уже дважды оштрафован после сдачи в эксплуатацию стадиона за поведение тех,кого Леннорыч называет "семьёй".
