Милито считает неуместными слова Икарди, породившие конфликт с фанатами

1477114826

22 октября 2016, 08:40

Бывший игрок «Интера» раскритиковал нападающего «нерадзурри» за конфликт с фан-клубом команды. Скандал разгорелся после публикации автобиографии Икарди, где тот рассказал, как обозвал фаната.

«Это был совершенно неуместный комментарий. Зачем эти слова? Они породили конфликт с болельщиками. Это не пошло на пользу никому. Слова сильные, но совершенно вредные. Такое поведение не может помочь».