Милито считает неуместными слова Икарди, породившие конфликт с фанатами

22 октября 2016, 08:40

Бывший игрок «Интера» Диего Милито раскритиковал нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди за конфликт с фан-клубом команды. Скандал разгорелся после публикации автобиографии Икарди, где тот рассказал, как обозвал фаната.

«Это был совершенно неуместный комментарий. Зачем эти слова? Они породили конфликт с болельщиками. Это не пошло на пользу никому. Слова сильные, но совершенно вредные. Такое поведение не может помочь».

drug01
drug01
22 октября 2016 в 10:29
Зачем спорить лучше играть на поле.!
Rechter
Rechter ответ Лев Ливанов (раскрыть)
22 октября 2016 в 10:18
Только то, что быдлo терпят и иногда какгбэ идут быдлy навстречу, вовсе не означает, что оно рулит. Быдлo не может рулить по определению - прошивка не та.
Лев Ливанов
Лев Ливанов
22 октября 2016 в 08:48, ред.
Быдло рулит не только в Италии. Они решают,кому быть капитаном ? Это те самые маргиналы,которые кидают на поле файеры,зажигалки и монеты в игроков и выламывают кресла,чтобы показать свою крутость. И устраивают "воронежские посиделки" с огнестрелами и пробитыми пустыми черепушками.
Вот один из примеров : матч между «Ювентусом» и «Наполи» пройдет без болельщиков неаполитанского клуба. Видите ли "обострились отношения между быдло-фанатами клубов из-за перехода Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус».
А ЦСКА был уже дважды оштрафован после сдачи в эксплуатацию стадиона за поведение тех,кого Леннорыч называет "семьёй".
