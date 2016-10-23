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Колотовкин: «В ЦСКА слишком сильно ощущается нехватка Ерёменко и Дзагоева»

23 октября 2016, 20:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Сергей Колотовкин поделился мнением о матче 11-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» уступили «Локомотиву» (0:1).

«Игра вышла довольно динамичная, было немало моментов у ЦСКА, которые не удалось реализовать. Дерби – всегда непредсказуемый матч, даже если одна из команд идёт на первом месте, а другая – на последнем, выиграть всё равно может каждый. „Локомотив“ — молодцы, своим шансом воспользовались отлично. 

В ЦСКА слишком сильно ощущается нехватка Ерёменко и Дзагоева. Головин и Натхо, к сожалению, не так хороши, центр поля у „армейцев“ заметно ослаб. Потеря двух таких лидеров для ЦСКА, учитывая кадровую политику клуба, очень большая проблема. Если „армейцы“ к матчу со „Спартаком“ подойдут в таком же составе и состоянии, то фаворитами будут красно-белые. ЦСКА нужны изменения в игре, нельзя выиграть, не забивая голов».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Питер рулит (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 23:28
Чемоданчиков миллера хватило!
sargesniper
sargesniper
24 октября 2016 в 08:34
вот и все цска в этих двух))))
Санчо Панса
Санчо Панса
24 октября 2016 в 06:34
Это уж точно! В лучшей своей форме они безусловно лидеры нынешнего ЦСКА. И их очень не достает.. Возвращайтесь да поскорее, Рома и Алан!
SHMEL
SHMEL
23 октября 2016 в 22:58
Паровозу повезло больше,игра была равной.Будь у нас Алан и Рома уверен,все было бы по другому.А ещё мы играем без нападающих,Траоре это игрок соперника...
Павел Амурский
Павел Амурский
23 октября 2016 в 22:29
Так кто же так много кричал о правильной кадровой политике цска?
ermak6848
ermak6848
23 октября 2016 в 22:23
Да, не помешало бы этих парней вернуть в команду ЦСКА
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
23 октября 2016 в 22:09
А может, как раз на Спартаке ЦСКА прорвёт?
sir_Alex
sir_Alex
23 октября 2016 в 21:52
В ЦСКА слишком сильно ощущается присутствие на поле Берёзы, Игнаше и эбенового африканского дерева в нападении))
isamsn
isamsn
23 октября 2016 в 21:52
Трудности с составом и осенний спад, это повторяется почти каждый сезон. Все уже к этому привыкли, как и к удачному весеннему отрезку, который и решал судьбу чемпионата. Надеюсь и на этот раз найдётся правильное решение клубных задач.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
23 октября 2016 в 21:30
а кто если не они будут голы забивать, бревно Траоре что ли
Томик
Томик
23 октября 2016 в 21:20
Хоть и не болею за цска, но как -то обидно стало. "Бывший игрок ЦСКА..." Неужели не заслужил упоминания о чемпионстве в составе клуба? Вот отрывок из википедии навскидку: "В Высшей лиге чемпионата СССР выступал за «Зенит» и ЦСКА, в составе которого стал чемпионом в 1991 году и обладателем Кубка СССР 1990/91." А ведь там не так часто цска был чемпионом, до 1991 года аж в 1970-м. Тем более, что не все помнят и знают, возможно. Или автор тоже не в курсе?
112910415
112910415
23 октября 2016 в 21:11
хорошего мало, короче
Dj.Depp
Dj.Depp
23 октября 2016 в 20:59
Мои ГЛУБОЧАЙШИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ в связи с полным Колотовкиным впереди!)
Selevk
Selevk
23 октября 2016 в 20:58, ред.
Команде просто не хватает свежести. Свежих игроков, свежих идей, свежих инвестиций.
mat73
mat73
23 октября 2016 в 20:48
Еременко если и вернется, уже не прежний будет. Без допинга то бегать так уже не сможет)))
МапС
МапС
23 октября 2016 в 20:41
Из забивных только Вася Поленов остался, вот и сегодня штангу погнул, чуть не забил.
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