Колотовкин: «В ЦСКА слишком сильно ощущается нехватка Ерёменко и Дзагоева»

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23 октября 2016, 20:24

Бывший игрок ЦСКА поделился мнением о матче 11-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» уступили «Локомотиву» (0:1).

«Игра вышла довольно динамичная, было немало моментов у ЦСКА, которые не удалось реализовать. Дерби – всегда непредсказуемый матч, даже если одна из команд идёт на первом месте, а другая – на последнем, выиграть всё равно может каждый. „Локомотив“ — молодцы, своим шансом воспользовались отлично.

В ЦСКА слишком сильно ощущается нехватка Ерёменко и Дзагоева. Головин и Натхо, к сожалению, не так хороши, центр поля у „армейцев“ заметно ослаб. Потеря двух таких лидеров для ЦСКА, учитывая кадровую политику клуба, очень большая проблема. Если „армейцы“ к матчу со „Спартаком“ подойдут в таком же составе и состоянии, то фаворитами будут красно-белые. ЦСКА нужны изменения в игре, нельзя выиграть, не забивая голов».