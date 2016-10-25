Ярмоленко — самый высокооплачиваемый игрок УПЛ

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25 октября 2016, 12:55

Вингер киевского «Динамо» — самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Украины. Зарплата игрока составляет 5 млн долларов в год. На втором месте капитан «Шахтера» (4.5 млн), третий — еще один «горняк» (4 млн).

Что касается тренеров, то здесь пальма первенства у наставника «Шахтера» (2.4 млн в год). На втором месте рулевой «Динамо» (1.5 млн).

Ранее СМИ сватали Ярмоленко в «Манчестер Юнайтед».