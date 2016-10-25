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Ярмоленко — самый высокооплачиваемый игрок УПЛ

25 октября 2016, 12:55

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко — самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Украины. Зарплата игрока составляет 5 млн долларов в год. На втором месте капитан «Шахтера» Дарио Срна (4.5 млн), третий — еще один «горняк» Бернард (4 млн).

Что касается тренеров, то здесь пальма первенства у наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки (2.4 млн в год). На втором месте рулевой «Динамо» Сергей Ребров (1.5 млн).

Ранее СМИ сватали Ярмоленко в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
25 октября 2016 в 22:21
прилично
alboro
alboro
25 октября 2016 в 20:33
Соизмеримо
Санчо Панса
Санчо Панса
25 октября 2016 в 17:28
Ну что же, это и не удивительно! Поэтому если динамовцы Киева его продадут куда-нибудь, то заметно разгрузят зарплатную ведомость) Пора уже Андрею попробовать свои силы в Европе.
alboro
alboro
25 октября 2016 в 16:28
Существенно
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
25 октября 2016 в 15:29
Хоть обругайте меня. но я рад за украинцев. У них все только строится, может будет лучше.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Cektor (раскрыть)
25 октября 2016 в 15:12
Не в Украине, а у Сурков. Как говаривал Остап Бендер "Если в стране есть денежные знаки, значит есть люди у которых их много". И где ему ещё дадут 5 Лямов без налогов ? Разве что в Китае.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Ty4ka98 (раскрыть)
25 октября 2016 в 15:09
Останутся команды , которые будут жить на продажах игроков. Без легионеров.
mavrid05
mavrid05
25 октября 2016 в 14:52
Ярмоленко топ игрок понравилось против немцев
drug01
drug01
25 октября 2016 в 14:44
он тащит всю команду и...сборную!
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ Cektor (раскрыть)
25 октября 2016 в 13:31
Не государство платит Ярмоленко зарплату, а "Динамо". У них-то деньги есть.

А откуда деньги у "Шахтера" думаю и объяснять не надо, благо у них есть верный делу президент.
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ Metra_Love (раскрыть)
25 октября 2016 в 13:30
Учитывая тенденцию последних сезонов, то доживает.

Скоро останутся три команды: "Зоря", "Динамо" и "Шахтер".
Metra_Love
Metra_Love
25 октября 2016 в 13:05
УПЛ еще существует?
Cektor
Cektor
25 октября 2016 в 13:01
Не зарабатывает, а получает.
Нельзя зарабатывать такие деньги бегая по болоту и с 2000 зрителей....
Ни один футболист на постсоветском пространстве не "зарабатывает" свою зарплату.
Откуда в нищей обворованной Украине такие деньги?
Zimka
Zimka
25 октября 2016 в 12:58
Надо ему было вовремя уехать, а не продлевать контракт, как и всем более-менее перспективным игрокам из СНГ, если конечно цель играть, а не получать миллионы за паспорт.
Гость
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