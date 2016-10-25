Ярмоленко — самый высокооплачиваемый игрок УПЛ

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко — самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Украины. Зарплата игрока составляет 5 млн долларов в год. На втором месте капитан «Шахтера» Дарио Срна (4.5 млн), третий — еще один «горняк» Бернард (4 млн).
Что касается тренеров, то здесь пальма первенства у наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки (2.4 млн в год). На втором месте рулевой «Динамо» Сергей Ребров (1.5 млн).
Ранее СМИ сватали Ярмоленко в «Манчестер Юнайтед».
А откуда деньги у "Шахтера" думаю и объяснять не надо, благо у них есть верный делу президент.
А откуда деньги у "Шахтера" думаю и объяснять не надо, благо у них есть верный делу президент.
Скоро останутся три команды: "Зоря", "Динамо" и "Шахтер".
Скоро останутся три команды: "Зоря", "Динамо" и "Шахтер".
Нельзя зарабатывать такие деньги бегая по болоту и с 2000 зрителей....
Ни один футболист на постсоветском пространстве не "зарабатывает" свою зарплату.
Откуда в нищей обворованной Украине такие деньги?
Нельзя зарабатывать такие деньги бегая по болоту и с 2000 зрителей....
Ни один футболист на постсоветском пространстве не "зарабатывает" свою зарплату.
Откуда в нищей обворованной Украине такие деньги?