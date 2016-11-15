Товен подвергся нападению грабителей

Арендованный «Марселем» у «Ньюкасла» Флориан Товен подвергся нападению минувшим вечером. В его машину врезались неизвестные на скутере. Когда футболист вышел посмотреть на повреждение автомобиля, двое неизвестных на него набросились и попытались отобрать часы стоимостью 25 тысяч евро. Однако Товен успел вырваться и убежать от злоумышленников.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ