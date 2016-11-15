Товен подвергся нападению грабителей

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15 ноября 2016, 13:38

Арендованный «Марселем» у «Ньюкасла» подвергся нападению минувшим вечером. В его машину врезались неизвестные на скутере. Когда футболист вышел посмотреть на повреждение автомобиля, двое неизвестных на него набросились и попытались отобрать часы стоимостью 25 тысяч евро. Однако Товен успел вырваться и убежать от злоумышленников.