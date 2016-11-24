Неймар повторил рекорд по количеству результативных передач в ходе одного сезона Лиги чемпионов

24 ноября 2016, 19:06

Нападающий «Барселоны» повторил рекорд Лиги чемпионов по количеству результативных передач по ходу одной кампании.

Накануне Неймар ассистировал своему напарнику Лионелю Месси в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика». Теперь в нынешнем розыгрыше турнира бразилец имеет на своем счету 7 передач в 5 встречах.

Ранее такого показателя добивались бывший хавбек «Барселоны» Хави (в сезоне 2008/09), полузащитник «Арсенала» Месут Озил (в составе «Реала» в сезоне 2010/11) и нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович (в составе ПСЖ в сезоне 2012/13).

Стоит отметить, что подобный подсчет ведется с сезона 2003/04.