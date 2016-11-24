Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЛига чемпионов 2016/2017

Неймар повторил рекорд по количеству результативных передач в ходе одного сезона Лиги чемпионов

24 ноября 2016, 19:06

Нападающий «Барселоны» Неймар повторил рекорд Лиги чемпионов по количеству результативных передач по ходу одной кампании.

Накануне Неймар ассистировал своему напарнику Лионелю Месси в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика». Теперь в нынешнем розыгрыше турнира бразилец имеет на своем счету 7 передач в 5 встречах.

Ранее такого показателя добивались бывший хавбек «Барселоны» Хави (в сезоне 2008/09), полузащитник «Арсенала» Месут Озил (в составе «Реала» в сезоне 2010/11) и нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович (в составе ПСЖ в сезоне 2012/13).

Стоит отметить, что подобный подсчет ведется с сезона 2003/04.

Подписывайся в ВК
Все новости
Питер Пэн из Бари
24 ноября 2016Abbath в блоге Из князей в грязьКомментарии8
Джеррард завершил карьеру игрока
24 ноября 2016
Месси забил 9 голов в ЛЧ, нанеся при этом 10 ударов в створ ворот
24 ноября 2016
Испанская прокуратура требует 10 лет тюрьмы для Это`О за уклонение от уплаты налогов
24 ноября 2016 Фото
Рейна: «В Лиге чемпионов нет слабых команд»
24 ноября 2016
Гамейро считает, что «Атлетико» еще не потерял шансы стать чемпионом Испании
24 ноября 2016
Сортировать
Все комментарии
ВOPOНЕЖ
ВOPOНЕЖ ответ Zidane.5 (раскрыть)
25 ноября 2016 в 08:14
что такое тащер ?
Санчо Панса
Санчо Панса
25 ноября 2016 в 05:44, ред.
Теперь он не забивает и ассистирует! В Барселоне все работают на статистику Месси) Поздравляю Неймара с этим достижением.
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ Maksim Konov (раскрыть)
24 ноября 2016 в 23:00
6 тур группового этапа это не конец Лиги Чемпионов.
sany14
sany14 ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
24 ноября 2016 в 21:29
Жаль только что первую выпустили, юля на зоне единственное что янукович сделал правильно.
da da da
da da da
24 ноября 2016 в 21:12
Неймар гений
Знатог
Знатог ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
24 ноября 2016 в 21:01
Ох насмешил. Ктож его посадит? Он же Неймар!
Vane4ek
Vane4ek
24 ноября 2016 в 20:31
Великолепный Неймар!))
RDeanW
RDeanW ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
24 ноября 2016 в 20:14
тяжело делать передачки, сидя в соседней камере)
Maksim Konov
Maksim Konov ответ Ty4ka98 (раскрыть)
24 ноября 2016 в 20:12
Он из-за перебора желтых пропустит 6-й тур ЛЧ.
Zidane.5
Zidane.5
24 ноября 2016 в 20:07
Один из тащеров Барселоны. Очень эффективно играет Ней, а ему всего 24 года.
Ty4ka98
Ty4ka98
24 ноября 2016 в 19:28
Думаю, рекорд падет. Ведь сыграно лишь 5 матчей.

Неймар на самом деле делает очень уж шикарные передачи. Молодчик.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 